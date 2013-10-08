ادامه تعقیب و گریزهای "24" در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جک باوئر قهرمان مجموعه تلویزیونی "24" یک بار دیگر در این مجموعه ظاهر می‌شود ولی اینبار در مجموعه‌ای 12 قسمتی در تلویزیون.

مجموعه جدید "24" با عنوان "24: یک روز دیگر زنده بمان" بار دیگر با سرمایه گذاری فاکس و با بازی کیفر ساترلند در نقش جک باوئر ساخته می‌شود.

این فیلم اولین تولید از این مجموعه خارج از آمریکاست که پس از فیلم تلویزیونی سال 2008 با عنوان "24: رستگاری" که خارج از شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی فیلمبرداری شد، چنین مجوزی را به دست آورده و جک باوئر را راهی لندن می کند.

این مجموعه که تاکنون چندین جایزه امی دریافت کرده است، در قسمت جدیدش بار دیگر شخصیت جک باوئر را که از عدالت فراری شده است در برابر تروریسم قرار می دهد. این ماجرا چهار سال پس از زمانی که آخرین قسمت سریال به نمایش گذاشت، تصویر می کند.

شبکه فاکس اعلام کرد این مجموعه به جای 24 ساعت دربرگیرنده 12 ساعت از یک روز است و برای اولین بار فرمت 24 ساعته این سریال تغییر می‌کند.

کوین رایلی رییس این شبکه با اعلام این مساله گفت فکر می کند این مجموعه پرطرفدار ظرفیت گفتن یک قصه جدید را داشته باشد.

پس از نمایش آخرین فصل این مجموعه که فصل هشتم آن در سال 2010 بود، ساخته شدن فصل دیگری از آن بارها مورد توجه قرار گرفت. قرار است این مجموعه که سال آینده فیلمبرداری می شود در سال 2014 نیز به نمایش درآید.

لندن تاکنون میزبان سریال های متعدد آمریکایی بوده که "ابتدایی" ( Elementary) و "پارک ها و سرگرمی ها" از جمله آنها بوده اند.

"24: یک روز دیگر زنده بمان" با همکاری ایمیجین تیوی و فاکس قرن بیستم ساخته می شود.

در ماجرای جدید جک که از دست قانون در آمریکا گریخته راهی انگلستان می شود، اما دوباره باید تیمش را سازماندهی کند. در این مجموعه کیفر ساترلند در نقش جک باوئر، کیم راور و ویلیام دیون در نقش پدر و دختر (آدری رایانز و پدرش در فصل ششم ) و مری لین راجسکاب در نقش کلوی همچنان حضور دارند. هنوز جزییاتی از قصه این فیلم مطرح نشده است اما حضور آدری نشان می دهد ماجرای عشق قدیمی جک بار دیگر سر باز می‌کند.

جک باوئر در هشت فصل با تعقیب و گریزهای مکرر، همواره درگیر حل مسایل تروریستی ای بود و به نوعی رد پای سیاستمداران آمریکایی را نیز در این میان روشن می کرد.