احمد یزدانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ثبت رکورد جدید برای لیگ دوومیدانی ایران در ماده سه هزار متر مانع خاطرنشان کرد: در این ماده رکورد باشگاه‌های کشور توسط حسین کیهانی شکسته شد. رکورد قبلی این ماده 8.56 دقیقه بود که کیهانی رکورد 8.55.44 را به ثبت رساند. البته رکورد ملی این ماده در اختیار حمید سجادی است که در مالزی زمان 8.33 را به ثبت رسانده بود و همچنان پابرجا مانده است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد دوندگان در مرحله چهارم این مسابقات خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در پایان فصل قرار داریم و شرایط تهران به خاطر ارتفاع این شهر برای دوندگان دشوار است باید عنوان کنم که رکوردهای خوبی ثبت شد. رضا قاسمی در 200 متر خوب کار کرد. جعفر مرادی در 10 هزار متر اگر رقیب داشت می‌توانست رکورد جدیدی را ثبت کند و در بقیه مواد هم شرایط راضی کننده بود.

مسئول سازمان لیگ فدراسیون دوومیدانی در خصوص مرحله بعدی این رقابتها عنوان کرد: هنوز زمان دقیق آن مشخص نیست ولی به احتمال فراوان اواخر مهرماه این رقابتها را برگزار خواهیم کرد.