116 کشته و زخمی در روز دوشنبه / سایه سنگین تروریستها بر سر مردم عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس، به گفته منابع امنیتی عراق، در اقدامات تروریستی روز دوشنبه در مناطق مختلف عراق، 116 نفر کشته و زخمی شدند.

این منابع افزودند استانهای بغداد، نینوی، صلاح الدین، الانبار و بابل روز گذشته شاهد اقدامات خشونت آمیز بود که طی آن 116 نفر کشته و زخمی شدند و همچنین 41 فرد تحت پیگرد در ارتباط با ماده چهار مبارزه با تروریسم هم دستگیر شدند.

نیروهای امنیتی عراق، همچنین یک انبار سلاح و مهمات متعلق به تروریستها را کشف کردند. افراد ناشناس یکی از لوله های انتقال نفت عراق را آتش زدند.

بغداد



بر اثر انفجار بمبهای دست ساز و حملات مسلحانه در مناطق مختلف بغداد، 15 نفر کشته و 91 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین یک زن در حالی که برای کارگذاشتن بمب در جنوب بغداد تلاش می کرد، دستگیر شد.



استان نینوی



استان نینوی که مرکز آن موصل است، نیز شاهد کشته شدن سه نفر از جمله یک پلیس بر اثر انفجار بمب دست ساز و حملات مسلحانه بود.



استان صلاح الدين



نیروهای امنیتی عراق، 35 فرد تحت پیگرد در ارتباط با تروریسم را در مناطق مختلف استان صلاح الدین که مرکز آن موصل است، دستگیر کردند.

استان الانبار



در استان الأنبار که الرمادی مرکز آن است، اجساد سه مرد که به ضرب گلوله کشته شده بودند، کشف شد، نیروهای امنیتی همچنین یک انبار سلاح و مهمات را در منطقه الهور در جنوب فلوجه کشف کردند.



استان بابل

استان بابل به مرکزیت شهر حله، شاهد کشته شدن یک افسر و زخمی شدن سه نفر دیگر در درگیری مسلح با تروریستهای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق در شمال حله بود.

همچنین پنج نفر از زندانیانی که از زندان ابوغریب در غرب بغداد فرار کرده بودند، طی عملیات امنیتی در ناحیه جرف الصخر در شمال استان بابل دستگیر شدند.

در استان ذی قار که الناصریه مرکز آن است، نیروهای امنیتی عراق، یک تصویربردار و یکی از کارکنان بخش فنی شبکه ماهواره ای البغدادیه را دستگیر کردند.

خاطر نشان می شود میانگین خشونت در بغداد از اوایل فوریه سال جاری میلادی، به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.



تروریستهای تکفیری نیز هفته جاری همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جواد(ع)، دهها نفر از زائران حرم مطهر آن امام مظلوم شیعیان را به خاک و خون کشیدند.