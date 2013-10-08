دستگیری سرکرده یک گروه تروریستی/ اردن انفجارهای تروریستی بغداد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دستگاه مبارزه با ترریسم عراق امروز از دستگیری سرکرده موسوم به جیش المجاهدین در گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام و دو نفر از همدستان وی در غرب عراق خبر داد.

منبع امنیتی عراق گفت نیروهای امنیتی این عملیات را با استناد به اطلاعات دقیق انجام دادند و همچنین انبارهایی حاوی سلاح و مواد منفجره هم کشف کردند.



به گفته این منبع، تروریستهای دستگیر شده به مرکز امنیتی برای بازجویی منتقل شدند.



اردن انفجارهای تروریستی بغداد را محکوم کرد

سخنگوی رسمی دولت اردن، انفجارهای تروریستی اخیر در بغداد را محکوم کرد.



محمد المومنی سخنگوی دولت اردن، اعلام کرد اردن انفجارهای تروریستی در بغداد را محکوم می کند. المومنی در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی اردن منتشر کرد، گفت موضع اردن در مخالفت با هدف قرار گرفتن غیرنظامیان بیگناه و تمام اشکال تروریسم و خشونت، ثابت است.



وی بر همبستگی اردن با ملت و دولت عراق در رویارویی با تروریسم و خشونت کور تاکید کرد.



انفجارهای تروریستی روز دوشنبه بغداد به کشه و زخمی شدن دهها نفر منجر شد.



در اولین هفته ماه جاری میلادی در عراق، بیش از 200 نفر در حملات تروریستی کشته شدند و البته تعداد تلفات حملات تروریستی از ابتدای سال جاری میلادی، بیش از چهار هزار و 900 نفر اعلام شده است.