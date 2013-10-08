برگزاری دیدار ایران با آمریکا ماه ژوئن/ چه جایی بهتر از فوتبال برای گفتگو!

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام این خبرگزاری، برگزاری این دیدار از سوی دولت آمریکا تایید شده و سخنگوی دولت آمریکا گفته این دیدار در راستای مذاکرات واشنگتن با تهران است. "ماریا هارف" اظهار داشت: همواره گفته‌ایم که آماده مذاکره و گفتگو با ایرانی‌ها هستیم. بنابراین چه جایی بهتر از زمین فوتبال.

هارف این گفته را در راستای اظهارات علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در خصوص حضور تیم‌های ایران و آمریکا در تورنمنت چهارجانبه به منظور آماده‌سازی برای جام جهانی برزیل مطرح کرده است.

ریانووستی با استناد به گزارش روزنامه تهران تایمز نقل قولی را از کفاشیان مبنی بر اینکه تاییدیه این بازی را از سوی فدراسیون فوتبال آمریکا دریافت کرده، منتشر کرده است. "هارف" در حالی از برگزاری این بازی حمایت کرده که گفته گزارش‌های مربوط به آن را ندیده است.

"باراک اوباما" و "حسن روحانی"، روسای جمهور آمریکا و ایران ماه گذشته در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند که این نخستین گفتگوی روسای جمهور دو کشور پس از بیش از سه دهه است.

"نیل بوئث"، سخنگوی فدراسیون فوتبال آمریکا، هنوز تایید نکرده که آیا در خصوص این دیدار احتمالی با طرف ایرانی خود صحبت کرده اند یا نه. با این حال گفت فدراسیون فوتبال آمریکا با تمامی فدراسیون هایی که به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده اند در ارتباط بوده است. به گفته وی این دیدار در اواخر مه یا اوایل ژوئن برگزار خواهد شد.

بوئث اظهار داشت: ما ارتباط نزدیکی با وزارت امور خارجه آمریکا داریم تا تدارکات حضور هر کشوری را که برای دیدار دوستانه دعوت می کنیم به انجام برساند. وزارت امور خارجه می‌داند که ما برای آماده سازی حضور در رقابتهای جام جهانی با بعضی از کشورها به توافق رسیده‌ایم.

تیم‌های ایران و آمریکا هر دو به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده اند. این دو تیم تا به حال دو بار با یکدیگر دیدار کرده اند.

ایران در جام جهانی 1998 فرانسه با نتیجه 2 بر یک آمریکا را شکست داده است ضمن اینکه این دو تیم دو سال بعد در دیداری دوستانه که در پاسادنای کالیفرنیا برگزار شد به تساوی یک بر یک رسیدند.