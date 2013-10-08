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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

داوری در گفتگو با مهر:

امیدوارم در ترکیب تیم ملی قرار بگیرم/ خوشحالم در ایران هستم

امیدوارم در ترکیب تیم ملی قرار بگیرم/ خوشحالم در ایران هستم

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال با بیان اینکه از حضور در ایران خوشحال است، گفت: احساس خوبی از حضور در اردوی تیم ملی دارم و امیدوارم بتوانم در ترکیب این تیم قرار بگیرم.

دانیل داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار اظهار داشت: این آرزوی دیرینه من بود که به ایران بیایم. خوشحالم که حالا در ایران هستم و امیدوارم بتوانم با عملکرد خوبم در ترکیب اصلی تیم ملی قرار بگیرم.

وی افزود: از حضور در ایران احساس خوبی دارم. الان که در اردو هستم خوشحالم. امیدوارم در تیم ملی موثر باشم و بتوانم به تیم کشورم کمک کنم.

دروازه بان تیم ملی که با کمک یک مترجم صحبت می‌کرد، در پایان گفت: من انگیزه بالایی دارم و تمام توانم را می‌گذارم تا ضمن حضور در ترکیب تیم ملی، بتوانم برای این تیم موثر باشم و در کنار سایر بازیکنان موفق باشم.

دانیل داوری دوشنبه شب از آلمان به ایران آمده است تا تیم ملی را در دیدار با تایلند در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا همراهی کند. تیم ملی روز 23 مهرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تایلند خواهد رفت.

کد مطلب 2151857

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