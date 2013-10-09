به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری بعد از دیدار هفته دهم تیمش برابر سپاهان با صراحت اعلام کرد از شب قبل می دانسته که محسن قهرمانی سمت حریف غش کرده است. علی دایی در این نشست از قضاوت قهرمانی انتقاد و در روزهای بعد نیز صحبت‌های جدیدی را در مورد مسائل داوری مطرح کرد تا پرونده جدید اما تکراری در فوتبال ایران برای رسیدگی به تخلفات داوری باز شود.

هر چند بسیاری از اهالی فوتبال تاکید دارند جامعه داوری پاک است و شاید تعداد محدودی از این قشر دچار آلودگی‌هایی باشند اما محرومیت محسن قهرمانی زوایای جدیدی از تخلفات در داوری فوتبال را برملا کرد. با این حال دلیل محرومیت قهرمانی نه اتفاقات بازی سپاهان - پرسپولیس، بلکه اتفاقاتی بود که چند سال قبل در یکی از دیدارهای راه آهن رخ داده بود. این را محمدرضا مولایی مربی بدنساز پرسپولیس به صراحت اعلام کرد تا مهر تاییدی بر رد و بدل شدن پول و تغییر نتیجه یک دیدار این تیم زده شود.

در شرایطی که ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای در فوتبال چند نفر را به خاطر دست داشتن در برخی اتفاقات پشت پرده داوری محروم کرد، اما سوال اصلی هنوز پابرجاست که بالاخره تکلیف غش کردن داور به سمت سپاهان چه شد؟ آیا علی دایی برای حرف‌هایی که مطرح کرده بود مستندات لازم را ارائه و غش کردن داور را تایید کرد؟ اگر اینطور نبوده پس چرا با سرمربی پرسپولیس که چنین اتهامی را وارد کرده بود، برخوردی صورت نگرفته است.

به نظر می رسد در ماجرای فساد در فوتبال پای خیلی‌ها گیر است و ظاهرا همه از مسائل پشت پرده یکدیگر خبر دارند که سعی می کنند با قربانی کردن چند فرد دسته چندمی سروته ماجرا را هم بیاورند. اگر تخلفی در فوتبال صورت گرفته و پولی به داوری پرداخته شده طبیعتا باید مدیری باشد که دستور پرداخت این پول را صادر کرده باشد. اگر چنین است پس چرا مسئولان برخورد با فساد دست روی دست گذاشته اند و سعی دارند ماجرا را به بایگانی بسپارند. این رفتار آنها می تواند شائبه هایی را در مورد احتمال دخیل بودن برخی مسئولان در این مسائل ایجاد کند.