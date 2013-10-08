اعتراض رئیس کمیته داوران به محرومیت قهرمانی/ اصفهانیان: مدرکی ندیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات بازی پرسپولیس با سپاهان روز دوشنبه دبیر هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال اعلام کرد محسن قهرمانی داور وسط، ایلدروم کمک داور دوم و کرمانشاهی داور چهارم تیم داوری این مسابقه تا اطلاع ثانوی از کلیه فعالیت‌های داوری محروم شدند.

پس از محرومیت این داوران، فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران با انتقاد ضمنی از رای صادرشده اظهار داشت: با توجه به مدارکی که برای محکومیت داوران ارائه شده، ما هیچ مدرکی ندیدیم. جلسه‌ای هم با عزیزان فدراسیون نداشتیم. ما فقط یکبار در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس حاضر شدیم و درباره مسائل داوری صحبت کردیم.

وی افزود: ما در جلسه مجلس نظر ناظر فنی داوری را دادیم ولی در جریان مسائل دیگر نیستیم. اینکه طبق چه مدارکی این رای صادر شده است. ما پیگیر این مسئله خواهیم بود.