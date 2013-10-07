محسن قهرمانی و دستیار علی دایی تا اطلاع ثانوی محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته اخلاق سازمان لیگ برتر محسن قهرمانی داور دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس که در دقایق ابتدایی میثم حسینی را از زمین اخراج و یک ضربه پنالتی برای سپاهان اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از داوری محروم شد.

علیرضا علیپور دبیر این ستاد عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان این خبر افزود: محسن قهرمانی داور وسط، کرمانشاهی، کمک داور دوم، ایلدروم تیم داوری بازی سپاهان به غیر از کمک داور اول تا اطلاع ثانوی از کلیه فعالیت‌های داوری محروم شدند.

دبیر ستاد اخلاق سازمان لیگ برتر افزود: محمدرضا مولایی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس و علی حاتم( از مسئولان باشگاه پرسپولیس و نزدیکان علی دایی) به همراه منوچهر بادیه از باشگاه نفتون به این دلیل که مسائل را صادقانه بیان نکرده اند تا اطلاع ثانوی از فعالیت های فوتبالی محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در هفته دهم رقابت های لیگ برتر به میزبانی سپاهان در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد و با برتری 2 بر صفر تیم اصفهانی خاتمه یافت. در دقایق ابتدایی این دیدار و زمانی که توپ ارسالی درون محوطه جریمه پرسپولیس رسید، محسن قهرمانی به نشانه خطای میثم حسینی روی شجاع خلیل زاده در سوت خود دمید و علاوه بر اخراج حسینی، یک ضربه پنالتی به سود سپاهان اعلام کرد.

پس از این اتفاق مسئولان باشگاه پرسپولیس و علی دایی موضع تندی علیه داوری این دیدار گرفتند که منجر به حضور مسئولان این باشگاه در کمیته انضباطی و پس از آن محسن قهرمانی در این کمیته شد. ستاد مبارزه با تخلفات حرفه ای فوتبال عصر امروز دوشنبه رای ابتدایی خود در مورد متخلفان این اتفاق را اعلام کرد.