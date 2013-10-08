پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دوفوریت طرح استفساریه بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با 165 رای موافق، 5 رای مخالف ، 4 رای ممتنع از مجموع 215 رای به تصویب رسید.

مجتبی رحماندوست عضو فراکسیون ایثارگران مجلس به عنوان طراح و موافق این طرح اظهار داشت: در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و در ماده 44 آن به صراحت بیان نشده است که هزینه درمان جانبازان بازنشسته از کجا تامین می شود.

وی اظهار داشت: در این قانون آمده است که هزینه درمان جانبازان شاغل برعهده دستگاههای اجرایی است و هزینه جانبازان غیرشاغل نیز برعهده بنیاد شهید است.

رحماندوست اظهار داشت: این استفساریه می خواهد این ابهام را برطرف کند از این به بعد پرداخت هزینه درمان جانبازان بازنشسته با صندوق های بازنشستگی باشد.

وی گفت: در تبصره بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تصریح می کند که دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

به گزارش مهر، موضوع این استفساریه این طور بیان شده است که آیا دستگاههای اجرایی مکلف به تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می باشند یا صندوق های بازنشستگی؟

پاسخ مجلس به این استفساریه به این شرح است: تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاههای اجرایی است و تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده صندوق های بازنشستگی است و دولت موظف است در اجرای بند 3 ماده 44 قانون برنامه چهارم و اصلاحیه آن اعتبار لازم را برای اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.