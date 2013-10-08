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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

با تصویب طرح فوریتی مجلس؛

پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته تعیین تکلیف می شود

پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته تعیین تکلیف می شود

دوفوریت طرحی امروز در مجلس تصویب شد که با تصویب کلیات و جزئیات آن صندوق های بازنشستگی صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها را پرداخت می نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دوفوریت طرح استفساریه بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با 165 رای موافق، 5 رای مخالف ، 4 رای ممتنع از مجموع 215 رای به تصویب رسید.

مجتبی رحماندوست عضو فراکسیون ایثارگران مجلس به عنوان طراح و موافق این طرح اظهار داشت: در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و در ماده 44 آن به صراحت بیان نشده است که هزینه درمان جانبازان بازنشسته از کجا تامین می شود.

وی اظهار داشت: در این قانون آمده است که هزینه درمان جانبازان شاغل برعهده دستگاههای اجرایی است و هزینه جانبازان غیرشاغل نیز برعهده بنیاد شهید است.

رحماندوست اظهار داشت: این استفساریه می خواهد این ابهام را برطرف کند از این به بعد پرداخت هزینه درمان جانبازان بازنشسته با صندوق های بازنشستگی باشد.

وی گفت: در تبصره بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تصریح می کند که دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

به گزارش مهر، موضوع این استفساریه این طور بیان شده است که آیا دستگاههای اجرایی مکلف به تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می باشند یا صندوق های بازنشستگی؟

پاسخ مجلس به این استفساریه به این شرح است: تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاههای اجرایی است و تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده صندوق های بازنشستگی است و دولت موظف است در اجرای بند 3 ماده 44 قانون برنامه چهارم و اصلاحیه آن اعتبار لازم را برای اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

 

کد مطلب 2151521

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