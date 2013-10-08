قاضی پور: زندانیان دریاچه ارومیه آزاد شوند / منادی: مجلس طرح سه فوریتی دریاچه ارومیه را اعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: فوریت صحبت ما در مورد طوفان و باد شدید مورخ 12/7/92 است که خسارت فراوانی به کشاورزان وارد نمود. مسئولان جهاد کشاورزی و دارایی پاسخگو باشند.

نماینده مردم ارومیه با بیان این که نمک دریاچه ارومیه زندگی مردم تبریز را مختل کرده است گفت: آقایان با شعار های تبلیغاتی به دنبال تبلیغ و جا انداختن این ذهنیت هستند که مردم مظلوم و کشاورزان منطقه را عامل خشکی دریاچه ارومیه معرفی کنند اما به ما بگویند سوء تدبیر و ضعف مدیریتی خود را کجا پنهان خواهند کرد. هر دانش آموخته کم سواد صنعت آب به خوبی می داند که از سال های پیش می شد پیش بینی کرد که ورودی آب دریاچه ارومیه با خروجی آن سازگار نبوده است. از تلخه رود تبریز که باید 7 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه می ریخت یک قطره به کام دریاچه ارومیه وارد نشد و در کنار آن از سال 1373 تا کنون بیش از 2 میلیارد متر مکعب از آب دریاچه برای کارخانجات آب منتقل شده است.

وی افزود: از مسئولین قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی می خواهم زندانیان دریاچه ارومیه را آزاد کنند و از وزیر نیرو می خواهم برای حفظ اهالی آذربایجان شرقی و غربی هر چه سریع تر احیا و نجات دریاچه ارومیه را با هر راه حل ممکنه حل کنند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: فوریت سخن ما در خصوص گرانی های اخیر است. نیازهای مردم که باید ارزان تر می شد گرانتر شده است. علت آن چیست؟

حتی اعضای هیئت دولت دنبال هیاهوی مذاکره با آمریکا هستند که نتیجه آن معلوم نیست و تعدادی از وزرا از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنند. آیا این ضعف مدیریت کشور نیست که قبل از تثبیت قیمت ها یک شبه قیمت ها آزاد شود. آیا حقوق کارمندان افزایش یافته که قیمت ها را آزاد می کنید؟

علیرضا منادی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به شهادت 25 کودک در کاظمین گفت: آمریکایی ها هر روز چنین جنایتی را مرتکب می شوند و به خودشان هم رحم نمی کنند و خانمی که اشتباهی وارد کنگره آمریکا شد او را به قتل رساندند و این است فرهنگ استکبار و آمریکا.

وی با اشاره به مسئله دریاچه ارومیه گفت: ما در آئین نامه طرح یک فوریتی، دوفوریتی و سه فوریتی داریم. طرح یک فوریتی نیاز جامعه، دوفوریت نیاز ضروری جامعه، و طرح سه فوریتی حالت اضطراری در جامعه است. ما برای مقابله سریع با خسارت های دریاچه ارومیه نیاز به طرح سه فوریتی داریم. من به عنوان یک دانشگاهی و یک معلم که با قاطبه دانشگاهیان در ارتباط هستم می گویم دریاچه ارومیه دارد می میرد. من اعلام سه فوریت برای دریاچه ارومیه می کنم، مجلس به این قضیه کمک کند. دریاچه ای که در سال 87 با حضور رئیس جمهور اعلام کردند که ما باید سطح تراز دریاچه ارومیه را 1270 بالا ببریم از آن روز 7 متر پائین آمده است. ما شاهد مرگ دریاچه ارومیه هستیم هم اکنون شاهد ریزگردهای نمکی هستیم.

عمران علی محمدی نماینده مردم ایلام و مهران در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از ناطقان میان دستور امروز جلسه مجلس بود که در سخنان خود گفت: با تدبیر رهبری فصل نوینی در چارچوب مناسبات ایران به وجود آمده است که بی شک این ناشی از تدبیر رهبری و با رعایت عزت و مصلحت و شعف است. رفتار رئیس جمهور مورد تقدیر نمایندگان مجلس است که با حفظ ارزش ها موجب صلح و ثبات شده اند.

داوود محمدی نماینده قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به حماسه سیاسی ملت ایران در 24 خرداد گفت: حماسه سیاسی ملت در پرتو بینش رهبری معظم انقلاب بود که فصلی نو از اقتدار ایران را پیش چشم جهانیان گشود. سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد و تحرک دستگاه دیپلماسی و پافشاری بر اصول مردم جایگاه بی بدیل ایران را به جهانیان نشان داد.

وی با انتقاد از عدم انتصاب استانداران و تاخیر در این انتصاب ها گفت: چهار از شروع دولت گذشته اما انتصابات و تغییرات دولت به پایان نرسیده است. انتخاب استانداران در حاله ای از ابهام است و این مسئله سبب مشکلاتی در استان ها شده است.

نیره اخوان بی طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که آمریکایی ها غیرقابل اعتماد و خودبرتر بین وعده کشان هستند گفت: از مواضع رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی که توانست اعتماد رهبری را جلب کند تقدیر می کنیم و تذکرات ایشان را در خصوص برخی از تحرکات منطقه ای یادآوری می کنیم. هم اکنون اسلام هراسی در رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها دیده می شود.

وی افزود: با توجه به این که دولت مردان در آستانه تنظیم بودجه سال 93 هستند لازم است به توان دفاعی ایران توجه کرده و برنامه اساسی در این خصوص در بودجه جای دهند.