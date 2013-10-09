بررسی راهکارهای مهار بادهای نمکی این هفته در فراکسیون محیط زیست/ جلسه مشترک با رئیس سازمان محیط زیست

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: موضوع طوفانهای نمکی در استانهای شمال غربی و به تدریج در سایر استانها از مدتها قبل پیش بینی شده بود که مستندات امروز آغاز این بحران را نشان می دهد.

به گفته وی، عزم و اراده دولت برای رفع بحران دریاچه ارومیه بسیار جدی است و راه حلهای بلند مدت در کارگروه احیا این دریاچه در دولت تصویب شده است.

لاهوتی اظهار داشت: اما با توجه به مضراتی که بادهای نمکی برای سلامت مردم دارد بایستی هر چه سریعترکارشناسان و متخصصان راهکارهای کوتاه مدت برای مهار فعلی این معضل را اندیشیده و ما نیز در مجلس پیگیر اجرای هر چه سریعتر آن خواهیم بود.

این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: این هفته جلسه ویژه ای با رئیس سازمان محیط زیست برای بررسی این موضوع تشکیل خواهیم داد.

وی با بیان اینکه قرار بود هفته گذشته فراکسیون محیط زیست مجلس با رئیس سازمان محیط زیست جلسه مشترک داشته باشد که عملی نشد افزود: در این جلسه مباحثی همچون دریاچه ارومیه، ریزگردها و آلودگی هوای کلان شهر ها قرار بود بررسی شود که متأسفانه تشکیل نشد اما این هفته با توجه به خطر بادهای نمکی حتماً پیگیر بر گزاری این نشست خواهیم بود.

لاهوتی یاد آور شد: اگرچه اندیشیدن راهکاری سریع برای مهار بادهای نمکی در حوالی دریاچه ارومیه ضروری است اما باید راه حلهای اساسی مانند باز گرداندن سر شاخه های آب به این دریاچه با وجود تبعاتی که برای کشاورزان منطقه به خاطر چاههای آبی آنها دارد اجرا شود.