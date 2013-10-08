انتقاد وزیر ارشاد از وضعیت سانسور در دولت گذشته/ اگر قرآن وحی نبود آنرا هم سانسور می کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید حقوقی، پارلمانی و امور استان‌ها، مطبوعاتی و اطلاع رسانی و امور فرهنگی صبح امروز سه شنبه 16 مهرماه با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن سینمایی این وزارتخانه برگزار شد.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که پس از معاونان قدیم و جدید این سه حوزه پشت تریبون رفت، در سخنانی گفت: ما عنوان این جلسه را جلسه تکریم و معارفه گذاشته ایم تا از زحماتی که جمعی از خدمتگذاران نظام جمهوری اسلامی در طول چند سال کشیده اند، قدردانی شود.

وی افزود: دولت تدبیر و امید با شعارهایی که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی مطرح کرد، مورد تایید اکثریت مردم ایران قرار گرفت. طبیعتا بعضی از این شعارها هم در حوزه فرهنگ بود و بنده هم در برنامه‌ای که تقدیم مجلس کردم، راهبردها و برنامه‌هایم را برای توسعه فرهنگ و هنر متکی بر ارزش‌های اسلامی در کشور ارائه کردم.

جنتی افزود: من به همه فرهیختگان، هنرمندان، اصحاب فکر و قلم و همه کسانی که در حوزه فرهنگ و ادب تلاش می‌کنند، برنامه‌هایم را اعلام کرده‌ام و طبیعتا بایستی تلاش کنم در طول مدتی که این مسئولیت بر دوش من قرار گرفته است تا جایی که در توانم است به این برنامه‌ها جامه عمل بپوشانم. طبیعتا در این راه باید از عناصر و شخصیت‌هایی بهره گرفته شود که بتوانند این برنامه‌ها را پیش ببرند.

وزیر ارشاد اضافه کرد: من از بدو حضورم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزیابی‌هایم را از حوزه‌های مختلف آغاز کرده ام و دوستانی را که در حوزه‌های مختلف تلاش کرده اند آشنا شدم و گزارش‌هایشان را خواندم. با چالش‌هایی که با آن روبه رو بودم و برنامه‌هایی که در دست اجرا داشتند آشنا شدم.

وزیر ارشاد اضافه کرد: بدون شک در طول سال‌های گذشته دوستان و همکاران عزیز تلاش‌های زیادی را در جهت گسترش فرهنگ کشور از خود نشان داده و از همه آن‌ها باید تقدیر و تشکر شود. این نشست هم به معنای ناسپاسی و قدرنشناسی از کسانی که زحمات متحمل شده اند نیست بلکه من همواره و در همه جا از تلاش‌ها و سختکوشی‌های دوستان قدردانی کردم و امروز هم در این محفل از زحمات این دوستان تقدیر می‌کنم.

جنتی با اشاره به عملکرد محمدجعفر محمدزاده، معاون سابق امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد گفت: در این جلسه اقای محمدزاده فیلم مستندی را به اسم کلیپ پخش کرد که نشان دهنده تلاش و کوشش بود که در تیرماه گذشته داشته است و سیاست‌های درستی را اتخاذ کرده است. آقای محمدزاده جزء کسانی است که من از گذشته هم خدمت ایشان ارادت دارم و الان هم به عنوان مشاور بنده در خدمتشان هستم و از نظرات صائب ایشان استفاده خواهم کرد. من به سهم خودم از همه تلاش‌های آقای محمدزاده تشکر می‌کنم. با این حال احساس کردم در همین حوزه مطبوعات نیاز است خون جدیدی جاری شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: به همین خاطر از کسی که در طول دو - سه دهه گذشته همواره همراه مطبوعات بوده و به مقبولیت بسیار خوبی در جمع مطبوعات رسیده است، دعوت کردم تا این مسئولیت را بپذیرد. همین که آقای انتظامی در طول چند دوره به عنوان نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت مطبوعات انتخاب شده است، نشانه اعتمادی است که مطبوعات به ایشان دارند.

وی افزود: طبیعتا در این دوره ما تلاش خواهیم کرد فضای بهتری را برای مطبوعات فراهم کنیم و همانطور که در گذشته هم آقای محمدزاده در جهت توسعه و تهذیب مطبوعات کار کرده‌اند در این دوره تلاش خواهد شد در جهت توسعه کیفی مطبوعات عمل شود.

ما امروز تقریبا در همه استان‌ها برخوردار از یک روزنامه هستیم، ولی آنچه باید به آن توجه شود، کیفیت‌بخشی و ارتقاء سطح مطبوعات است و لذا در هیئت نظارت بر مطبوعات هم تلاش می‌کنیم این جهت‌گیری را تقویت کنیم که به جای توسعه کمی و صدور مجوز برای روزنامه‌ها و نشریات و بالا بردن آمار و ارقام در این زمینه، به تقویت کیفی مطبوعات بپردازیم.

جنتی تصریح کرد: چه فایده دارد اگر ما تعداد مجموعه نشریاتمان را مثلا به 10 هزار عنوان برسانیم، ولی با کیفیت پائین یا متوسط منتشر شوند. این برای ما افتخار نیست؛ به خصوص که هر نشریه‌ای که آغاز به کار می‌کند، معمولا با مشکلات مادی روبرو است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس در معرفی حسین نوش آبادی، معاون جدید حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های این وزارتخانه به تغییراتی که چند سال پیش در ساختار سازمانی آن رخ داده است، پرداخت و گفت: وظیفه این معاونت برقراری ارتباط نزدیک با مجلس، انتقال دیدگاه نمایندگان محترم به وزارت ارشاد و انتقاد و دیدگاه‌های وزارت ارشاد به مجلس است. من در این حوزه ضعف‌های بسیاری دیدم. درباره مصوباتی که در دستور کار دولت یا مجلس است، چه از وزارت ارشاد ناشی شده است و چه درباره تهیه طرح‌ها و لوایحی که باید وزارت ارشاد آن‌ها را تدوین و به دولت و مجلس بدهد، من اظهار نظر‌های بدی دیدم.

جنتی افزود: یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ارشاد ایجاد هماهنگی با ادارات کل ارشاد است که همه نیروهای این ادارات باید در این معاونت انتخاب شوند. من ضمن ارادت دیرینه‌ای که به آقای مسعودپور داشته و دارم، احساس کردم باید در این حوزه تغییری صورت بگیرد. این هم مثل همه تغییراتی است که مثلا یک مربی حین کار با یک تیم انجام می‌دهد؛ گاهی مربی تیم احساس می‌کند که یک بازیکن در یک حوزه‌ای خسته است و باید تعویض شود. من در همین زمینه از آقای نوش آبادی درخواست کردم که این مسئولیت را بپذیرد. آقای نوش آبادی در دوره‌های پنجم و ششم دو دوره پیاپی نماینده مجلس بوده است و جزء نمایندگان صاحب فکر و طرح و ایده بوده و هست. امیدوارم با آشنایی‌ای که آقای نوش آبادی با این حوزه دارد و ارتباط و همکاری‌ خوبی که میان دولت و مجلس برقرار است، بتوانیم با حضور ایشان در معاونت پارلمانی این حوزه را تقویت کنیم.

علی جنتی در بخش دیگری از سخنانش و در معرفی سیدعباس صالحی به عنوان معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: من در این حوزه هم ابتدا از زحمات آقای اسماعیلی صمیمانه تشکر می‌کنم و با اینکه از قبل با ایشان آشنایی نداشتم، در همین مدت او را فردی سختکوش دیدم، ولی احساس کردم در این حوزه ما بیشتر از سایر حوزه‌ها نیاز به تقویت کیفی داریم.

جنتی با بیان اینکه حوزه فرهنگ و به ویژه کتاب یکی از دغدغه‌های اصلی وی بوده است، اضافه کرد: یکی از سئوالاتی که در طول 50 روز گذشته از سوی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با آن مواجه بوده ام این بوده که معاونت فرهنگی چه شد؟ و من هم همواره گفته‌ام این معاونت حساسیت‌های زیادی دارد و باید بگردیم یک فرد فرهنگی و آشنا به مبانی دینی و در واقع یک شخصیت حوزوی و دانشگاهی و مورد قبول اهل قلم پیدا کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: افراد زیادی برای معاونت فرهنگی پیشنهاد شده اند. من برنامه 15 نفر از کسانی که به صورت بالقوه واجد شرایط این حوزه بودند، بررسی و مطالعه کردم ولی نهایتا به این نتیجه رسیدم که آنچه من به دنبالش هستم، تبلورش را در وجود برادر عزیزم جناب حجت‌الاسلام سیدعباس صالحی دیدم. ایشان از زمانی که نشریه حوزه را فعال کردند، فعالیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف داشته اند و به همین خاطر من از ایشان تقاضا کردم که ایشان هم علی رغم مشغله‌های زیاد این مسئولیت را پذیرفتند.

جنتی با ابراز امیدواری نسبت به ساماندهی حوزه معاونت فرهنگی با حضور سیدعباس صالحی در آن گفت: ما هم موظف هستیم ارزش‌های دینی خودمان و هویت ملی خودمان را ثابت کنیم و هم فضا را باز کنیم برای همه کسانی که می‌خواهند در این عرصه فعالیت فرهنگی بکنند. نه چندان که جامعه آسیب ببیند.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به نامه اخیر جمعی از نویسندگان که در آن خواهان حذف ممیزی شده بودند، گفت: دیدم که جمعی از اصحاب قلم نامه سرگشاده‌ای نوشتند و در آن گفته‌اند که کلا سانسور را بردارید و اجازه دهید هر کتابی چاپ شود، ما خودمان جواب قوه قضائیه را می‌دهیم. ما طبق قوانین موجود نمی‌توانیم این کار را بکنیم، شما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی را نگاه کنید از همه اینها گذشته حتی اگر این قوانین هم نبود، آیا ما می‌توانیم به راحتی اجازه دهیم هر رمان و داستانی در کشور منتشر شود و این نسل نوپای ما که تشنه ادبیات هستند، غذاهای مسموم را دریافت کند؟

جنتی با بیان اینکه ما در حوزه کتب دینی چندان مشکلی نداریم، گفت: البته باید در این حوزه هم مراقبت‌های بیشتری کرد. در حوزه کتب علوم پایه مشکل جدی وجود ندارد و عمده مسائل در حوزه کتاب‌های کودکان و نوجوانان و کتاب‌های داستان است. ما در این حوزه‌ها باید طبق قانون عمل کنیم و مواردی را که خلاف قانون است اصلاح کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: گاهی برخی رمان‌ها و داستان‌ها اصلا قابل اصلاح نیست و نمی‌شود اجازه داد منتشر شوند از آن طرف هم ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم، نه بر اساس سلیقه‌ها. من بسیاری از کتاب‌هایی را که در گذشته ممنوع اعلام شده‌اند، بررسی کرده‌ام و دیدم بسیاری از ایرادهایی که به آنها گرفته‌اند، بی ربط است.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم اگر قرآن هم وحی الهی نبود و اگر می‌دادند به دست بعضی از آقایان، حتما آن را رد می‌کردند و می‌گفتند برخی واژه‌های قرآن هم خلاف عفت عمومی است، نباید به این نوع اعمال سلیقه‌های شخصی توجه کنیم. باید بررسی کتاب توسط افراد فرهیخته و دانشمند و اهل نظر در همان رشته صورت گیرد.

جنتی افزود: یک کتاب تاریخ باید توسط یک تاریخدان بررسی شود و یک کتاب حوزه کودک باید توسط متخصص آن حوزه و اگر هم ما مشکلات مالی داریم، بررسی آن کتاب‌ها را باید به دست استادان دانشگاه و افراد فرهیخته بسپاریم. امیدواریم با حضور آقای صالحی در معاونت فرهنگی بتوانیم برخی اشکالات گذشته را برطرف کنیم.

وی در عین حال بر لزوم صیانت از ارزش‌های فرهنگی و دینی تاکید کرد و گفت: نباید تعصب‌های بی‌جا هم به خرج دهیم و باید با روی گشاده و سینه باز دقیقا به قانون عمل کنیم. نوع برخوردی که با بعضی ناشران در گذشته شده، اشکال دارد. ناشری که تعدادی کتاب داده تا چاپ شود، حالا کتاب‌ها چاپ نشده هیچ، ممنوع هم اعلام شده و با این ناشر هم برخورد می‌شود که چرا شما یک کتاب غیرقابل چاپ داده‌اید برای بررسی؟

وزیر ارشاد افزود: اگر او کتابی را که مجوز نداشت، چاپ کرد، آن وقت شما می‌توانید طبق قانون عمل کنید و با او برخورد کنید، ولی اینکه یک ناشر یک کتاب را داده که به قول شما غیرقابل چاپ است، خب این باید بررسی شود و دید آیا واقعا این گونه نیست؟ همان ناشر کتابی را که صد درصد مورد تایید وزارت ارشاد است، به معاونت فرهنگی می‌دهد، ولی این معاونت آن را نمی‌پذیرد. آیا این شان ماست؟

جنتی در پایان سخنانش با بیان اینکه اهالی کتاب باید امیدوار باشند، تصریح کرد: ما هم باید کار خودمان را انجام دهیم و به وظیفه خودمان عمل کنیم.