انتقاد سخنگوی وزارت خارجه از نقل قول های فاقد صحت برخی نمایندگان از ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص مطالب منتشره در برخی رسانه ها درخصوص جلسه وزیر امور خارجه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت :برداشت های نمایندگان محترم از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه غیر علنی روز یکشنبه با اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دقیق منتشر نشده و تیترهای بـرخی جرایـد فاقد صحت می باشد و تکذیب می شود .

مرضیه افخم افزود : انتظار می رفت دقایق اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه غیر علنی و در پاسخ به سؤالات خصوصی نمایندگان کمیسیون در چارچوب مطرح شده ، صادقانه مد نظر قرار می گرفت ولی متأسفانه در برخی موارد مطالب منتشره کاملاً در مغایرت با اظهارات وزیر امور خارجه در این نشست بوده است .

