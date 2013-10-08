  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه از نقل قول های فاقد صحت برخی نمایندگان از ظریف

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه از نقل قول های فاقد صحت برخی نمایندگان از ظریف

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و وزیر خارجه از نقل قول های برخی نمایندگان از ظریف در باره سفر نیویورک انتقاد کرد و گفت:برخی موارد مطالب منتشره کاملاً در مغایرت با اظهارات وزیر امور خارجه در این نشست بوده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص مطالب منتشره در برخی رسانه ها درخصوص جلسه وزیر امور خارجه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت :برداشت های نمایندگان محترم از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه غیر علنی روز یکشنبه با اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دقیق منتشر نشده و تیترهای بـرخی جرایـد فاقد صحت می باشد و تکذیب می شود .

مرضیه افخم افزود : انتظار می رفت دقایق اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه غیر علنی و در پاسخ به سؤالات خصوصی نمایندگان کمیسیون در چارچوب مطرح شده ، صادقانه مد نظر قرار می گرفت ولی متأسفانه در برخی موارد مطالب منتشره کاملاً در مغایرت با اظهارات وزیر امور خارجه در این نشست بوده است .
 

کد مطلب 2151683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها