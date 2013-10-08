برخورد قاطع با اخلال گران فضای اقتصادی/ ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات قضایی

حجت الاسلام محمد جواد قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به آذربایجان غربی خواستار ارائه دستورات لازم مبنی بر برخورد جدی قضات استان با ارازل و اوباش، بر زنندگان فضای اقتصادی و آرامش روانی جامعه شد و افزود: با توجه به موقعیت ویژه مرزی استان بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای رفع برخی مشکلات قضایی باید مورد توجه باشد.

وی ارتقای شاخصهای عدالت گرایانه و رسیدگی به حقوق مظلومان، دیدار با علما و روحانیون و خانواده شهدا و ایثارگران در جریان سفرهای رئیس قوه قضاییه به استانها را از اهداف اصلی دانست و گفت: تامین عدالت فراگیر برای همه گروهها و طوایف و آحاد جامعه از وظایف اصلی این نهاد بوده که باید مورد توجه همه دست اندرکاران این نهاد در استانها باشد.

مدیر حوزه های علمیه آذربایجان غربی بر لزوم تقویت نظام قضایی استان و بررسی مشکلات و مسائل موجود در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به ارومیه تاکید کرد و اعلام کرد: باید مشکلات دستگاههای مرتبط با دادگستری استان در بخش های مختلف سخت و نرم افزاری بررسی راهکارهایی رفع آنها ارائه شود تا بتوان عدالت قضایی در همه مناطق یکسان سازی کرد.

حجت الاسلام قهرمانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قوه قضائیه باید بعنوان پناگاه و محل آرامش مردم باشد، گفت: مردم به هنگام مراجعه به دستگاههای قضایی باید احساس کنند که در یک نظام عاطفی، الهی و عادلانه زندگی می کنند و قوه قضائیه باید در این راستا برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی خواستار ارائه دستور اکیر رئیس قوه قضائیه به قضات محاکم آذربایجان غربی برای برخورد مناسب با مردم و ارباب رجوع شد و اعلام کرد: باید دستورالعملهای اخلاقی صادر تا مردم به هنگام مراجعه احساس حقارت و ترس نداشته و این قوه را به عنوان پناهگاه خود بدانند.