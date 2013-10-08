1100 زوج جوان از بركت وقف راهي خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شرفخانی در نشست خبری عنوان كرد: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف، اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان است. سازمان اوقاف به عنوان امین و متولی موقوفات ضرورت دارد در حفظ و نگهداری و بروز رسانی موقوفات و همچنین بهرهوری موقوفات با نگاه اقتصادی، مدیریت صحیح را انجام دهد و حق و حقوق موقوفات را طبق موازین شرعی دریافت کند که بعد از آن یکی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف، عمل به نیات واقفان است که برای اجرایی کردن آن در ساختار جدید، ضرورت داشت کار علمی و پژوهشی در این زمینه انجام دهیم براین اساس طرح مهندسی کردن نیات واقفان حدود یکسال است که کار خود را آغاز کرده است.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: هدف سازمان اوقاف ساماندهی، راهنمایی و هدایت اجرای نیات واقف و به روز رسانی نیات واقف است. چرا که شاید امکان اجرای آن، امروز نباشد بنابراین روشهای نوین برای اجرای دقیق نیات واقف را باید داشته باشیم تا بهرهبرداری آن برای تمام مردم تحقق یابد و با اجرای صحیح نیات مردم آثار و برکات وقف را در جامعه لمس و مشاهده میکنند بنابراین اگر بخواهیم در جامعه وقف را ترویج دهیم باید اجرای صحیح نیات صورت گیرد.
حجت الاسلام شرفخانی گفت: شفافسازی و نظامندکردن موقوفات در جهت جلب افکار عمومی در جامعه امر مهمی است که سازمان اوقاف با این نگاه بعد از احصا دقیق نیات و مهندسی کردن در این زمینه گام بر میدارد.
780 نیات وقف در کشور داریم
وی گفت: در کشور 780 نیات برای وقف داریم که ضرورت داشت از اول تعریف دقیقی از نیات و نوع مطلب و روشهای اجرایی آن طراحی شود که خوشبختانه با این نگاه امسال چند طرح را به صورت ملی طراحی کردیم تا مردم بدانند در بخش اقتصادی و تجاری و منازل مسکونی اگر اجارات دریافت میشود، چگونه اجرا میکنیم.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: یکی از طرحها،طرح پیوند آسمانی است که واقفان با نیت وقف ازدواج و کمک به امر ازدواج در ابعاد مختلف وقف کردهاند در حقیقت بحث کمک هزینه جهیزیه و اسکان (2 یا 5 ساله ) و کمک مالی برای ازدواج و مقدمات برگزاری ازدواج در 17 استان انجام شد؛ در حقیقت در کل کشور در 17 استان نیات طرح پیوند آسمانی داشتهایم.
1086 زوج جوان از اجرای نیات واقف با موضوع ازدواج بهرهمند شدند
وی افزود: نیتها مقید به زمان خاص نیستند که ما آن را تنها در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) اجرایی کنیم درواقع برخی وقفها صورت میگرفت که اطلاعرسانی و شفافسازی نمیشد که خوشبختانه امسال در 17 استان نیات با موضوع ازدواج صورت گرفته است که 1هزار و 86 زوج جوان از اجرای نیات واقفان با موضوع ازدواج بهرهمند شدند. هرچند در طول سالهای قبل در خصوص این موضوع وقف داشتیم
حجتالاسلام شرفخانی گفت: در 63 بقعه مراسم طرح پیوند آسمانی را برگزار کردیم و حدود 52 خطبه عقد در کنار آستان مقدس امامزادهها قرائت و منعقد شد که خیرین از این امر بسیار استقبال کردند و تعداد قابل توجهی از مردم اعلام آمادگی برای وقف در خصوص ازدواج در راستای جهیزیه و موضوعات مشارکتی وقف در رابطه با ازدواج داشتند که برکات آن، ایجاد وقف جدید برای مناطقی بود که چنین وقفی با چنین موضوعی نداشتند.
سن ازدواج بالا رود، ناهنجاری در جامعه رخ میدهد
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: بخش عمده آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری به امر ازدواج برمیگردد و چون سن بالا میرود، ناهنجاری نیز به وجود می آید.
وی افزود: وقف جدید با موضوع امر ازدواج صورت گرفت که خیرین و مردم نیازهای جامعه را در خصوص بحث ازدواج رفع کنند که در کل کشور ما در این زمینه وقفهای بسیاری داشتهایم که امیدواریم در سال آینده این تعداد وقف افزایش یابد که به طور قطع این وقف در زمینه ازدواج گستردهتر خواهد شد.
1560 خیر در خصوص وقف مربوط به ازدواج اعلام آمادگی کردند
وی بیان کرد: هزار و 560 خیردر امامزادهها در خصوص وقف مربوط به ازدواج اعلام آمادگی کردند که این امر خود بسیار مهم است.
حجت الاسلام شرفخانی در مورد طرح زائران حرم رضوی، گفت: ما در کشور موقوفاتی داریم که مربوط به کمک هزینه به زائران حرم رضوی است که امسال در 30 مهرماه همزمان با عید غدیرخم تا 7 آبان کاروان زائران حرم رضوی را با تعداد 760 زائر از کل کشور به آستان بوسی حرم علی بنموسیالرضا مشرف و از هزینه اجرای نیات واقفان در این زمینه بهره میبریم که این کاروان به مدت 4 روز به مشهد فرستاده میشوند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه عنوان کرد: این زائران حرم رضوی کسانی هستند که تا به حال به مشهد نرفته و روستایی بودهاند در واقع کسانی در اولویت این طرح هستند که توان مالی و امکان حرکت به سمت مشهد را نداشتند که شناسایی انجام شده و مقدمات این طرح صورت گرفته است.
پرداخت هزینه دارو به عنوان نیت طرح مهر تندرستی در 26 استان
وی در مورد طرح مهر تندرستی، افزود: در رابطه با اجرای صحیح واقف با موضوع دارو و درمان طرح مهر تندرستی صورت گرفته است که از پرداخت هزینه دارو تا مخارج جاری بیمارستان و معاینات پزشکی و موضوعات مرتبط در این زمینه دخیل است که در آذرماه در 26 استان برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام شرفخانی در خصوص طرح دستهای مهربانی، اظهار داشت: این طرح با اجرای نیت واقف در خصوص ایتام و بیسرپرستان صورت گرفته که از هزینه تحصیل ایتام گرفته تا کمک معاش و پرستاری از آنها؛این طرح در22 استان در 14 اسفندماه برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: ما اگر بخواهیم اجرای امینانهای داشته باشیم باید به سمت اجرای طرح ویژهای برویم که مردم اشراف و آگاهی نسبت به نیت واقف را داشته باشندبه این شکل که متوجه شوند کسانی که استحقاق بهرهمندی را دارند به چه شکل شناسایی میشوند.
وی اظهار داشت: در کشور ما نهادها و سازمانهایی هستند که وظیفه اصلیشان شناسایی افراد مستحق است که توان مالی ندارند در واقع این مجموعه کار خود را به درستی انجام میدهد و سازمان اوقاف به دنبال این نیست که کار بهزیستی را انجام دهند بنابراین سازمان اوقاف مسئول شناسایی افراد مستحق نیست.
*تشکیل ستادهایی در استان و شهرستانها برای شناسایی افرادی مستحق
حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: از مراجعات دمدستی برای دریافت کمک پرهیز شود چرا که علت این موضوع این بوده که ما نمیدانیم چه کسی مستحق و چه کسی مستحقتر است.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه گفت: برخی از افراد با نامهای مختلف به سازمان مراجعه میکنند و خود را مستحق معرفی میکنند که ما بعد از 2 ماه متوجه شدیم که این افراد کارشان این بوده و به نوعی گدایی میکنند بنابراین ما این موضوع شناسایی و مراجعات را کنار گذاشتهایم چرا که سازمان اوقاف نمیتواند مستحقها را احصا کند بنابراین ستادهایی در استان و شهرستانها تشکیل دادیم که مردمی است و در این زمینه فعالیت میکند تا بتوانیم اجرای نیات واقف را دست کسانی برسانیم که مستحق آن هستند.
وی بیان کرد: یکی از سیاستهای اجرای واقفان، حفظ کرامت انسانی و حرمت آنها است چرا که برخی از افراد با سیلی صورت خود را سرخ کردهاند و نگذاشتند کسی مستحق بودن آنها را بداند و در خصوص ازدواج ما جهیزیه را گفتهایم که به صورت محرمانه به افراد برسانند و در شهرستان و روستا آن را نچرخانده و بعد به آن فرد مستحق بدهند چرا که این موضوع مخالف اصل وقف است.
وی با بیان اینکه وقف، انفاق و صدقه بیمنت است، افزود: 52 خطبه عقدی که خوانده شد برای زوجین مستحق نبود بلکه آنها کسانی بودند که درخواست داده بودند در آستان امامزاده در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) خطبه عقدشان قرائت شود و در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه افزود: ما مجموعه خانوادههایی داریم که عضو کمیته امداد یا بهزیستی نیستند در واقع کسانی که حرمت و شخصیت اجتماعی خود را به شکلی میبینند که حتی حاضر نیستند دستی به سوی این مجموعهها دراز کنند بنابراین باید وقف به صورت محرمانه برای نیازمندان صورت گیرد.
* جهیزیه و تهیه کالاهای اساسی با تولید ملی
حجت الاسلام شرفخانی در خصوص سقف وقف در راستای جهیزیه و نظارت در راستای وقف در خصوص ازدواج، اظهار داشت: موقوفات امروز ایجاد نشده است چرا که مردم قبلاً باخبر نمیشدند و در مراجعات این اتفاقات افتاد همین جا باید بگویم امسال کارشناسی دقیق صورت گرفته و ما به کسانی که پول نقد نیاز دارند پول نقد داده و در خصوص جهیزیه مشخص کردیم که لوازم و کالاهای اساسی یک نفر برای زندگی اولیه که ضرورت دارد مانند فرش، تلویزیون و اجاق گاز را به آنها داده شود و در ابلاغیه خودمان مطرح کردیم که کالاها با تولید ملی در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: همین جا اعلام میکنیم که افراد به سازمان اوقاف مراجعه نکنند چرا که به مراجعات پاسخ نخواهیم داد ما نمیتوانیم مراجعات را پاسخ دهیم. ستادهای که متولی آن هستند این موضوع را که مستحق بوده یا خیر بررسی میکنند، سازمان اوقاف متولی این امر نیست.
حجت الاسلام شرفخانی در خصوص بحث نظارت در راستای وقف مربوط به ازدواج و جهیزیه افزود: ما سامانه جامع موقوفات داریم که هرکسی وقفی دریافت میکند در آن ثبت میشود نه اینکه همه ببینند بلکه این سامانه داخلی است بنابراین کسی نمیتواند دوبار جهیزیه بگیرید یا از وقف استفاده کند.
* کسی نمیتواند دوبار برای ازدواج از وقف بهره ببرد
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: برای افرادی که برای بار دوم ازدواج میکنند سقف ازدواج در نظر گرفته نمیشود به این شکل که بخواهیم مجدد به آن جهیزیه دهیم بنابراین بحث نظارتی دقیق صورت میگیرد و همچنین بازرسی سازمان اوقاف از دیروز کار خود را آغاز کرده و بازرسی استانی و ستادی را انجام میدهد.
وی بیان کرد: طرح پیوند آسمانی برای تهران دیروز و امروز بود و برای استانها تا پنجشنبه ادامه دارد چرا که مطرح کردند که پنجشنبه میتوانیم کمکهای بیشتر مردم را دریافت کنیم.
* نیت واقف در خصوص وام ازدواج نداریم
حجت الاسلام شرفخانی در خصوص وام ازدواج، گفت: ما نیت واقف در زمینه کمک هزینه جهیزیه داریم و در راستای وام ازدواج نیت واقفی نداریم ولی برای ترویج فرهنگ وقف در زمینه وام ازدواج میتوانیم اقدام کنیم.
وی در ادامه افزود: ما در خصوص وامها تجربه تلخی داریم چرا که وامی که از موقوفات برود دیگر برگشت ندارد.
* استان فارس و تهران بیشترین وقف را دارد
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: موقوفهای که 4 نیت داشته باشد را داریم که درآمد آن باید به چهارقسمت تقسیم شود ولی ما بیشترین موقوفات و نیات وقف را در زمینه سیدالشهدا دارا هستیم که در استان فارس و تهران بیشترین وقف را داریم.
شرفخانی درپایان اظهار داشت: با مراجعات افراد به سازمان اوقاف برای اینکه خود را مستحق معرفی کنند مخالف هستیم چرا که باعث میشود حق را از ناحق نتوانیم تشخیص دهیم و این امر از ساختار اوقاف به دور است.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه هزار و ۵۶۰ خیر در خصوص وقف مربوط به ازدواج اعلام آمادگی کردند گفت: خوشبختانه هزار و ۸۶ زوج جوان از اجرای نیات واقف با موضوع ازدواج بهرهمند شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شرفخانی در نشست خبری عنوان كرد: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف، اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان است. سازمان اوقاف به عنوان امین و متولی موقوفات ضرورت دارد در حفظ و نگهداری و بروز رسانی موقوفات و همچنین بهرهوری موقوفات با نگاه اقتصادی، مدیریت صحیح را انجام دهد و حق و حقوق موقوفات را طبق موازین شرعی دریافت کند که بعد از آن یکی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف، عمل به نیات واقفان است که برای اجرایی کردن آن در ساختار جدید، ضرورت داشت کار علمی و پژوهشی در این زمینه انجام دهیم براین اساس طرح مهندسی کردن نیات واقفان حدود یکسال است که کار خود را آغاز کرده است.
نظر شما