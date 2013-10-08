از حضور داوری و جهانبخش خوشحالم/ همه مربیان لیگ برتر حق اظهار نظر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو سیموئز در حاشیه سومین تمرین تیم ملی و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب به تغییر محل تمرین از کمپ به ورزشگاه آزادی اشاره کرد و افزود: واقعیت امر این است که این زمین شرایط بسیار خوبی نداشت و ما به زمین شماره یک آزادی آمدیم تا بتوانیم یک تمرین با کیفیت را در این زمین انجام دهیم. مطمئن باشید ما برای حفظ این زمین باز هم در زمین کمپ تیم ملی تمرین خواهیم کرد و نمی خواهیم که به این زمین آسیبی برسد.

سیموئز در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت جسمانی بازیکنان ما خوب است و با توجه به اینکه دو اردوی قبلی ما لغو شد تلاش می کنیم تا از چهره های جدید نیز در این تمرین استفاده کنیم تا بتوانیم یک تیم ملی پرقدرت داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که تیم‌هایی چون فولاد خوزستان و نفت تهران از دعوت نشدن بازیکنانشان به تیم ملی انتقاد دارند گفت: این حق همه است که اظهارنظر کنند و من نمی‌توانم جلوی اظهار نظر آنها را بگیرم اما این سرمربی تیم ملی است که بازیکنان را انتخاب می کند و مطمئنا هر بازیکنی که آماده تر باشد در اردوهای بعدی به تیم ملی دعوت خواهد شد.

مربی تیم ملی در خصوص حضور دانیال داوری و جهانبخش نیز گفت: خوشحال هستم که این دو بازیکن به تیم ملی آمده و فرصت خوبی است که آنها خود را نشان دهند اما هر بازیکنی که در تمرینات از عملکرد بسیار خوبی برخوردار باشد مطمئنا در ترکیب اصلی جای خواهد گرفت.

وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که کارلوس کی روش علاقه ای به صحبت کردن در جمع خبرنگاران را ندارد دلیل آن چیست گفت: او رابطه بسیار خوبی با خبرنگاران دارد و مطمئنا اهالی رسانه می توانند کمک بسیار بزرگی به تیم ملی انجام دهند و از این تیم حمایت کنند و ما نیز قدر آنها را می دانیم و مطمئن باشید سرمربی تیم ملی در موقع لزوم حتما با آنان به گفتگو خواهد نشست.