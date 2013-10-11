نسیم ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خود در نمایش "عامدانه، عاشقانه، قاتلانه" اینگونه گفت: شبنم فرشادجو به خاطر پاره‌ای از مشکلات و عدم هماهنگی‌هایی که برایش پیش آمد نتوانست در این اجرا حاضر شود و حالا نقش او را من بازی خواهم کرد.

وی ادامه داد: فرشادجو در لحظات آخر نتوانست در این نمایش بازی کند. ابتدا قرار بود اپیزود نقش او حذف شود و بعد من جایگزین او شدم.

این بازیگر تئاتر درباره نقش خود در "عامدانه، عاشقانه، قاتلانه" توضیح داد: این نمایش از 3 اپیزود 20 دقیقه ای تشکیل شده است که در هر اپیزود قصه مستقلی طرح می‌شود که یک بازیگر اصلی به علاوه خانم خبرنگاری که در همه اپیزودها مشترکا بازی دارد، حضور پیدا می کند.

بازیگر نمایش "خون رقصه" اشاره کرد: من در اپیزود "عاشقانه" در نقش همسر دوم مردی بازی می کنم که در ماجرای کشته شدن همسر اول این مرد درگیر می شود و نمی تواند ثابت کند که قاتل نبوده است. نقشی که دارم بسیار حسی است. با این حال تا همین جا هم کار نسبتا خوب پیش رفته است و من باید از همه تجارب قبلی خود در در این کار استفاده می کردم تا زودتر به نقش و گروه برسم.

ادبی درباره مضمون "عامدانه، عاشقانه، قاتلانه" بیان کرد: این نمایش به دردهای جامعه اشاره می کند. کسانی هستند که به دلیل فقر و تنگناهای اقتصادی و کاری جامعه ای که در آن زندگی می‌کنیم گاهی به یکباره در موقعیت هایی قرار می گیرند که عمد یا غیر عمد مرتکب اشتباهاتی می شوند و پشت میله های زندان می روند. این افراد شاید یک زندگی بسیار معمولی مثل خود ما داشته اند و هیچ گاه فکر نمی کرده اند که در چنین موقعیتی گرفتار شوند.

کارگردان نمایش "چشم هایی که مال توست" ادامه داد: این داستان می تواند تلنگری برای همه ما باشد، اینکه آدم ها باید خود را کنترل کنند تا یک عمر از رفتار خود پشیمان نشوند. از طرف دیگر می توان با زن هایی در این موقعیت ها راحت تر ارتباط برقرار کرد چون اینها آدم هایی مثل خود ما بوده اند و از این پس حکم هایی مثل قصاص را با احتیاط بیشتری درخواست کنیم و حتی بیشتر به بخشش فکر کنیم.

این بازیگر تئاتر در پایان خاطرنشان کرد: من به همه توصیه می‌کنم که این نمایش را اگرچه غم‌انگیز است، ببینند چون نمایش تاثیرگذاری است و به ما یاد می دهد که چگونه راه درست را در زندگی انتخاب کنیم و به مشکلات شکل دیگری بنگریم.

نمایش "عامدانه، عاشقانه، قاتلانه" به کارگردانی ساناز بیان از چهارشنبه 17 مهر‌ماه ساعت 19:30 در تالار شمس به صحنه رفته است. نمایشنامه "عامدانه، عاشقانه، قاتلانه" را ساناز بیان نوشته و حمیدرضا آذرنگ مشاور کارگردان این نمایش است.



دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه: احمد کچه چیان، طراح لباس: سهیلا صالحی، موسیقی: ارشام مودبیان، طراح نور: رضا حیدری، مشاور رسانه: مریم نراقی و عکاس: آوا کیایی.