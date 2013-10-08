مسئولان آکادمی پرسپولیس به گلستان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس به همراه استیلی، رئیس شورای آکادمی، پورحسن معاون ورزشی، ابوالقاسم‌پور مدیر استعدادیابی، رحیم یوسفی و مرتضی فنونی‌زاده مربیان تیم‌های پایه این باشگاه راهی گرگان شدند تا از مدرسه فوتبال این باشگاه در گرگان دیدن کنند.

گروه اعزامی باشگاه پرسپولیس در بدو ورود به فرودگاه شهر گرگان مورد استقبال اعضای مدرسه فوتبال این باشگاه قرار گرفتند و پس از آن به گلزار شهدا گرگان رفتند که فرزند یکی از شهدای این شهر در مدرسه فوتبال تیم پرسپولیس عضویت دارد. در این سفر همچنین استاندار گلستان با منتقمی دیدار و گفتگو کرد. این گروه اعزامی قرار است استعدادهای مدرسه فوتبال گلستان را زیر ذره‌بین داشته باشند تا نخبه‌ها را به آکادمی باشگاه فرا خوانند.

به گفته روابط عمومی باشگاه پرسپولیس این باشگاه 67 مدرسه فوتبال در سراسر کشور دایر کرده که 12 هزار و 940 نفر در آنها مشغول یادگیری فوتبال هستند. همچنین تعداد زیادی متقاضی برای راه اندازی مدرسه فوتبال پرسپولیس وجود دارد که مسئولان آکادمی باشگاه در حال بررسی این درخواست‌ها هستند. باشگاه پرسپولیس بیش از 50 دفتر نمایندگی دارد و در 8 کشور نیز دفاتر نمایندگی خود را دایر کرده است.