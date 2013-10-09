مشکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی رفع شود/ افزایش امکانات و مزایای قضات

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، رفع مشکل ساختمان و کمبود پرسنل پزشکی قانونی آذربایجان غربی را یکی از مطالبات اصلی از رئیس قوه قضائیه دانست و افزود: پزشکی قانونی به عنوان یکی نهاد تاثیرگذار در صدور احکام دادگاهها باید هر چه سریعتر تجهیز شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون برخی نمونه های پزشکی قانونی آذربایجان غربی به تبریز و تهران ارسال می شود، ادامه داد: این در حال است که در صورت تامین اعتبار احداث ساختمان پزشکی قانونی در جوار باغ رضوان ارومیه و خرید تجهیزات این پروسه حذف می شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطاله دادرسی و خطر از بین رفتن نمونه های پزشکی بخشی از مشکلات پزشکی قانونی به دلیل نبود ساختمان در محل مناسب با فضای کافی است، ادامه داد: استقرار ساختمان این نهاد در یکی از محله های ارومیه نیز باعث آزار همسایگان شده است.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تامین امکانات و مزایای لازم برای قضات دادگستری با هدف جلوگیری از انحراف از مر قوانینی و تاثیرپذیری آنها از سایرین شد و ادامه داد: توجه به این موضوع باید توسط قوه قضائیه پیگیری شود.

وی ریشه کنی فساد اداری و پارتی بازی در آذربایجان غربی را از دیگر مطالبات از رئیس قوه قضائیه دانست و گفت: همچنین می خواهیم قضات با بررسی دقیق پرونده های مالی از جمله چک و مهریه و ... تا حد امکان افراد با محیط زندانها آشنا نکنند.

آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه در راس هيئت عالي قضايي در ادامه سفرهاي استاني خود، 17 و 18 مهرماه براي بررسي مسايل قضايي و ديدار با مسئولان، قضات و كاركنان دادگستري به آذربايجان غربي سفر کرده است.

وی در این سفر علاوه بر بررسي مسايل قضايي آذربايجان غربي و آشنايي نزديك با عملكرد دادگستري استان با روحانيون، نخبگان حوزوي و دانشگاهي آذربايجان غربي، خانواده شهدا، جانبازان، ايثارگران و ساير قشرهاي مردمي ديدار می کند.

در سفر هيئت بلند پايه قضايي به آذربايجان غربي تعدادي از مسئولان عالي قضايي به نمايندگي از رئيس قوه قضاييه با حضور در شهرستانها ضمن ديدار با مردم، در جمع قضات، مسئولان و كاركنان دستگاه قضايي استان حاضر و به بررسي مشكلات قضايي مناطق می پردازند.

در پايان اين سفر دو روزه، جلسه مسئولان عالي قضايي به رياست آيت ا... آملي لاريجاني رئیس قوه قضائیه تشكيل و نتايج سفر بررسي می شود.

دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس سازمان ثبت، رئیس سازمان زندان ها، رئیس سازمان پزشکی قانونی و تنی چند از مسئولان عالی قضائی آیت الله لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.