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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

همراه با تصاویر؛

کره ای ها در اعتراض به رزمایش سئول و واشنگتن مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند

کره ای ها در اعتراض به رزمایش سئول و واشنگتن مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند

رسانه های خبری از تجمع معترضان کره جنوبی مقابل سفارت ایالات متحده در سئول در اعتراض به برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کشورشان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوبال تایمز گزارش داد که معترضان کره جنوبی در اعتراض به برگزاری رزمایش مشترک کشورشان و آمریکا مقابل سفارت ایالات متحده در سئول تجمع کردند.

نیروهای ارتش کره شمالی نیز در اعتراض به رزمایش نظامی مشترک با ناو هواپیمابر "یو اس‌ اس جرج واشنگتن" به حالت آماده باش درآمدند. به نظر می رسد که حالت فوق العاده در کره شمالی در راستای محکومیت رزمایش آمریکا، کره جنوبی و ژاپن و هشداردهای پیونگ یانگ برای حمله پیشگیرانه باشد.

کره شمالی از این رزمایش به عنوان توطئه ای برای آغاز جنگ هسته ای در منطقه یاد کرده و تاکید کرده است در این رزمایش سه جانبه هواپیماهای بمب افکن آمریکا که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند، شرکت کرده اند که همین اقدام می تواند تضعیف کننده تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه و باعث افزایش تنش ها در شبه جزیره کره شود.

کد مطلب 2152282

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