ارتش کره شمالی در اعتراض به رزمایش آمریکا و کره جنوبی به حال آماده باش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، سخنگوی ارتش کره شمالی امروز سه شنبه اعلام کرد: نیروهای ارتش کره شمالی در اعتراض به رزمایش نظامی مشترک با ناو هواپیمابر "یو اس‌ اس جرج واشنگتن" به حالت آماده باش درآمدند.

به نظر می رسد که حالت فوق العاده در کره شمالی در راستای محکومیت رزمایش آمریکا، کره جنوبی و ژاپن و هشداردهای پیونگ یانگ برای حمله پیشگیرانه باشد.

کره شمالی از این رزمایش به عنوان توطئه ای برای آغاز جنگ هسته ای در منطقه یاد کرده و تاکید کرده است در این رزمایش سه جانبه هواپیماهای بمب افکن آمریکا که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند، شرکت کرده اند که همین اقدام می تواند تضعیف کننده تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه و باعث افزایش تنش ها در شبه جزیره کره شود.

وزیر دفاع کره جنوبی نیز اقدام کره شمالی را در محکوم کردن رزمایش سه جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به باد انتقاد گرفت و با متهم کردن پیونگ یانگ به افزایش تنش در شبه جزیره کره اقدام همسایه اش را اشتباه توصیف کرد.