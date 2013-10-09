درگيري شدید مربيان تيم ملي در فدراسيون كشتي به خاطر مطالبات معوقه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلايي، عليرضا رضايي و رضا لايق ظهر امروز براي دريافت ماهها حقوق عقب افتاده خود و ملي پوشان به فدراسيون كشتي مراجعه كردند كه گويا پاسخ بي نتيجه مسئولان مالي فدراسيون به مربيان تيم ملي باعث درگيري شديد لفظي شد.

اين در حاليست كه سرپرست فدراسيون كشتي از رويارويي با طلبكاران فدراسيون اعم از مربيان تيم هاي ملي خودداري كرده است. به گفته برخي شاهدان آثار اين درگيري در پراكندگي وسايل اتاق و ميز مسئول مالي و ذيحساب فدراسيون كشتي به وضوح قابل مشاهده بوده است!

درگيري ظهر امروز مربيان تيم ملي كشتي در فدراسيون در شرايطي رخ داد كه جامعه كشتي ايران طي روزهاي اخير به رفتار تبعيض آميز سرپرست وزارت ورزش با ملي پوشان انتقاد كرده و اين رفتار را به هيچ وجه در شان و جايگاه ورزش اول ايران نمي دانند.

