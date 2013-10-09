به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی با توجه به تعطیلی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور و حضور 9 ملی پوش پرسپولیس در اردوی تیم ملی بزرگسالان و زیر 22 سال، یک بازی تدارکاتی مقابل ذوبآهن را در دستور کار قرار داد که این بازی در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به نفع این تیم اصفهانی خاتمه یافت. پرسپولیس در این بازی 9 بازیکن ملی پوش و علیرضا حقیقی را در اختیار نداشت اما تیم ذوب آهن بازیکنان اصلی خود را به میدان فرستاده بود.
هادی نوروزی در دقیقه 19 از روی ضربه ایستگاهی و عباسزاده در دقیقه 85 گلهای تیم پرسپولیس را به ثمر رساندند و قاسم حدادیفر ، روح الله عرب و احسان پهلوان به ترتیب در دقایق 15 ، 42 و 81 برای تیم ذوبآهن گلزنی کردند.
علی دایی در نیمه اول از نیلسون، نورمحمدی، علی عسگر، میثم حسینی، محسن بنگر، قاسم دهنوی، رضا حقیقی، هادی نوروزی، کفشگری، رضایی و سیدمهدی سیدصالحی در ترکیب اصلی استفاده کرد و در نیمه دوم رضا محمدی، مارکو سپانوویچ و عباسزاده به جای نیلسون، دهنوی و سیدصالحی به میدان رفتند. ضمن اینکه امیر عابدزاده در دقیقه 78 بازی به جای رضا محمدی به میدان رفت. تیم ذوبآهن نیز از میلان، حیدری، محمد، حدادیفر، زنیدپور، رجبزاده، صلصالی، تامینی، کردجهان، بیاتینیا و روح الله عرب در ترکیب اصلی بهره برد.
در این بازی محسن بنگر که در دقیقه 40 بازی کارت زرد دریافت کرده بود، به دلیل بحث لفظی با بهادرانی مدافع ذوبآهن از زمین بازی اخراج شد، در حالی که مدافع ذوبآهن به خبرنگاران اعلام کرد در حال شوخی با بنگر بوده و داور موضوع را جدی گرفته است.
علی دایی در این بازی در کنار خط طولی بازیکنان را هدایت میکرد و نکاتی را به آنها گوشزد میکرد. دایی پس از بازی درباره مسائل روز فوتبال به ویژه ماجراهای محسن قهرمانی و مباحث مطرح شده به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. قبل از شروع بازی نیز حدادیفر ، علیرضا محمد ، سپهر حیدری، رجبزاده، زنیدپور و برخی دیگر از بازیکنان ذوبآهن به سمت دایی رفته و از سرمربی پرسپولیس رخصت گرفتند.
علی دایی دقایقی نیز با لوکا بوناچیچ و دستیارانش به گفتگو پرداخت. این بازی در حضور نزدیک به 80 هوادار برگزار شد و برخی از مربیانی که در کلاس مربیگری A شرکت کرده بودند، نیز این دیدار تدارکاتی را از نزدیک تماشا کردند. کریم باقری به دلیل حضور در کلاس مربیگری غایب بود و علیرضا حقیقی به خاطر سفر به کازان در ورزشگاه درفشیفر حضور نداشت.
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن همراه تعدادی از معاونان خود همراه با سعید آذری مدیرعامل جدید باشگاه ذوبآهن امروز به مناسبت برگزاری بازی تدارکاتی دو تیم پرسپولیس و ذوبآهن در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کردند که با استقبال محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قرار گرفتند.
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