152 واحد پستی در قم فعالیت می کند/ 1693 سامانه تازه تاسیس پست تلفنی قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی در نشست خبری که ظهر پنجشنبه در ساختمان پست مرکزی قم برگزار شد، با اشاره به هفته جهانی پست که مصادف با روز هفدهم مهر است، گفت: پست کشور تنها شبکه مویرگی است که با 16 هزار پرسنل نسبت به فعالیت‌های پستی مردم اقدام می‌کنند.

وی افزود: اداره پست استان دارای 300 نفر پرسنل می‌باشد که روزانه مشغول به جابجایی و ارسال و دریافت بسته‌های پستی، مطبوعات، نشریات و خدماتی اینترنتی در استان و دیگر استانها هستند.

مدیرکل پست قم تصریح کرد: با توجه به پیشرفت خدمات اینترنتی در کشور و در استان قم، این اقدامات در شبکه پست نفوذ یافته که با توسعه و پیشرفت چشمگیری بخش عمده ای از خدمات را دربر می‌گیرد که تا چند سال قبل این اقدامات فیزیکی بود و مراجعات نیز حضوری صورت می‌گرفت.

فعال سازی پست الکترونیکی برای اولین بار در قم

رحیمی ادامه داد: استان قم نخستین استان کشور است که اقدام به فعال سازی پست الکترونیکی کرد که خدمات پستی استان در حال حاضر تحت وب الکترونیکی انجام می‌شود و کاربران باجه‌ها قادر به دخل و تصرف در قیمت و تاریخ تحویل بسته‌ها نیستند.

وی افزود: از دیگر مزایای سیستم الکترونیکی در پست این است که با درج کد 20 رقمی مرسوله در سایت پست از زمان دریافت و تحویل بسته های خود می توان اطلاع پیدا کرد و یا روند ارسال را پیگیری کرد و حتی امضای گیرندگان مرسولات توسط دستگاه پی دی ای در شبکه ثبت می‌شود.

مدیرکل پست قم با اشاره به تعداد واحدهای پستی اظهار داشت: در حال حاضر 152 واحد پستی در استان فعال است که از این تعداد 97 واحد شهری، 57 واحد روستایی، 55 واحد دفاتر آی اس تی روستاها و شهرهای تابعه است.

کلیه صندوق‌های پست قم هوشمند است

رحیمی با بیان هوشمند بودن صندوق های پست گفت: کلیه صندوق های پست استان هوشمند است که به محض ورود نامه یا پاکت های پستی در صندوق ها، کاربران پست مطلع می شودند؛ همچنین آمار باز و بسته شدن در صندوق در شبکه توسط این سیستم هوشمند ثبت و ابلاغ می شود.

وی با اشاره به صندوق های پستی شخصی عنوان کرد: 768 صندوق شخصی در استان وجود دارد که از طریق پیامک ارسال بسته در این صندوق ها به مالکین اطلاع داده می شود.

مدیرکل پست قم تاکید کرد: پست استان در تلاش است تا پایان آبان ماه سال جاری گواهی ایزو 9002 و 2008 را اخذ کند.

رحیمی اعلام کرد: مرکز داده استان همزمان با 17 مرداد ماه سال جاری با حضور 2 وزیر ارتباطات در قم افتتاح شد که پست بومی استان با کمک مرکز داده اداره پست فعالیت می‌کند که با ارائه این سرویس و مراجعه به دفاتر و ارائه کارت ملی و کدپستی محل سکونت پستی منتخب می‌توان احراز هویت کرد و مزیت این شبکه بومی و ملی بودن آنست که برخلاف شبکه جی‌میل و یاهو و... امکان دسترسی بیگانگان در آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: این شبکه ملی پل ارتباطی مردم و دولت است که با زبان بومی راه اندازی و فعال شده و دارای امنیت بالایی است که کاربران از حفظ اطلاعات خود مطمئن هستند و اصناف و گروه های شغلی مختلف می‌توانند برای اعضای خود اقدام به عضویت و دریافت ایمیل کنند که مزیت دیگر این شبکه ملی کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در وقت و انرژی است.

مدیرکل پست قم بیان کرد: این شبکه اینترنی تا حجم 50 مگابایت و تا 2 گیگا بایت قابلیت ارتقا دارد و دارای امکانات متنوع و گسترده ایست که می‌توان از طریق آن اقدام به معرفی کالاها و تجارت بین الملل کرد.

راه اندازی شبکه "ایی بازار"

رحیمی با اشاره به شبکه "ایی بازار" گفت: پست برای جلوگیری از سوء استفاده گروه ها و افراد اقدام به راه اندازی شبکه ایی بازار کرده که با عضویت در این فضای مجازی اقدام به عرضه محصولات خود می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ای کارت خدمت دیگری است که از سوی پست صورت گرفته که کاربران و علاقمندان می توانند با مراجعه به این سایت در ایام و مناسبات مختلف برای دوستان و ادارات مختلف اقدام به ارسال کارت پستال کنند که پس از انتخاب و متن کارت کد را برای مرکز ارسال و پس از چاپ کارت ها با قیمت مناسب توسط فعالان پست به آدرس مورد نظر ارسال می شود که این فعالیت در حجم بالا نیز صورت می گیرد.

انتشار تمبر شخصی

مدیرکل پست قم گفت: انتشار تمبر، دیگر اقدام پست استان است که متناسب با مناسبات خاص برای ثبت آن روز یا مناسبت و اقدام ملی پست تمبر یادبودی را منتشر می‌کند که علاوه بر تمبرهای مناسبتی، انتشار تمبر شخصی نیز بنا به درخواست مراجعین و اشخاص صورت می گیرد.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: اقدام جدید پست، پست تلفنی است که عموم مردم قم با شماره گیری 1693 نسبت به دریافت خدمات در محل مورد نظر اقدام می کنند.

وی اظهار داشت: پست بوجستیک و باجه استخدام نیز از دیگر اقدامات چند ماهه اخیر پست استان است که می توان با مراجعه به باجه استخدام از استخدامی های استان مطلع شد و جهت پیاد کردن کار مناسب مطلع شد.