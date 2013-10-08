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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۶

اختصاصی مهر؛

مجمع انتخاباتی فدراسيون كشتی اول آبان برگزار می‌شود/ ثبت نام قبلی باطل می‌شود؟

مجمع انتخاباتی فدراسيون كشتی اول آبان برگزار می‌شود/ ثبت نام قبلی باطل می‌شود؟

وزارت ورزش و جوانان خواستار برگزاری مجمع فدراسیون کشتی در روز اول آبان‌ماه شد تا این فدراسیون خبرساز پس از ماه‌ها اداره شدن با سرپرست، رئیس جدید خود را بشناسد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش امروز طي ارسال نامه‌ای به فدراسيون كشتي از متوليان فدراسيون خواسته زمينه برگزاري مجمع عمومي اين فدراسيون مهيا شود تا اين مجمع در روز اول آبان‌ماه برگزار و رئيس جديد فدراسيون كشتي انتخاب و مشخص شود.

به گفته یک منبع آگاه و نزدیک به فدراسیون کشتی هنوز واكنشي از متوليان فدراسيون كشتي به اين نامه صورت نگرفته ولي آنچه مسلم است وزارت ورزش و جوانان با جديت پيگير سر و سامان دادن به وضعيت نابسامان كشتي است.

به هر حال اگر زمان برگزاري مجمع فدراسيون كشتي قطعي شود، بايد منتظر ابطال ثبت نام‌های قبلی و آغاز ثبت نام جديد از سوی نامزدهاي احراز پست رياست باشيم، چرا كه مدت زيادي از آخرين دوره ثبت نام نامزدهاي قبلي مي گذرد.

ضمن اينكه در دوره حضور محمد عباسي در راس امور وزارت ورزش در دولت قبلي، بسياري از چهره هاي نامدار و شناخته شده ورزش كشور ترجيح دادند برای ثبت نام اقدام نكنند و در واقع خانه نشينی را به همكاري با وزير وقت ترجيح دادند. حال  با توجه به تغيير دولت ممكن است اين افراد نيز دوباره وارد گود شوند و تنور انتخابات مجمع فدراسيون كشتي را حسابي داغ كنند.

کد مطلب 2151835

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