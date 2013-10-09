حمیدرضا طیبی به عنوان رئیس جهاددانشگاهی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هيات امنای جهاد دانشگاهی امروز چهارشنبه 17 مهرماه با حضور مخبر دزفولی- دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام محمد محمديان- نماينده نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه‌ها، سید حسن هاشمي- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر جعفر توفيقي- سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمد باقر نوبخت- معاون راهبردی و برنامه‌ريزی رئيس جمهور برگزار شد.

محمدحسین یادگاری، حمیدرضا طیبی، محمدحسین ایمانی‌خوشخو، علی منتظری و علی‌اکبر شمسیان از کانديداهای رياست آينده جهاد دانشگاهي بودند که در نهایت دکتر حمیدرضا طیبی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهي انتخاب شد.

محمدحسین یادگاری رئیس فعلی جهاددانشگاهی از شهریورماه سال 89 به این سمت منصوب شده بود و پس از گذشت سه سال از ریاست وی بر این نهاد، شهریورماه امسال حکم یادگاری به پایان رسید.

دکتر حمیدرضا طیبی پیش از این ریاست جهاددانشگاهی را نیز بر عهده داشته است.