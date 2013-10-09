تعیین رئیس جدید جهاد دانشگاهی از میان 5 کاندیدا/ فهرست شرکت کنندگان در جلسه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هيات امنای جهاد دانشگاهی امروز چهارشنبه 17 مهرماه به منظور تعيين رئيس جديد برگزار می‌شود.

در این جلسه حضور مخبر دزفولی- دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام محمد محمديان- نماينده نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه‌ها، سید حسن هاشمي- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر جعفر توفيقي- سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمد باقر نوبخت- معاون راهبردی و برنامه‌ريزی رئيس جمهور شرکت دارند.

محمدحسین یادگاری، حمیدرضا طیبی، محمدحسین ایمانی‌خوشخو، علی منتظری و علی‌اکبر شمسیان از کانديداهای رياست آينده جهاد دانشگاهي هستند که يکي از آنان براساس رای هيات امنا سکان هدايت جهاد دانشگاهي را به دست خواهد گرفت.

محمدحسین یادگاری رئیس فعلی جهاددانشگاهی از شهریورماه سال 89 به این سمت منصوب شد و پس از گذشت سه سال از ریاست وی بر این نهاد، شهریورماه امسال حکم یادگاری به پایان رسیده است.