ایران در مصرف تخم مرغ هشت کیلوگرم با استاندارد جهانی فاصله دارد/ تولید 96 هزار تن تخم مرغ مازاد بر نیاز در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، نهم اکتبر در تقویم میلادی روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است، شاید توجه جامعه جهانی به این نعمت خدادادی و اهمیت آن در سبد تغذیه موجب شده است تا روزی به این نا در تقویم ثبت شود و همگان را برآن دارد تا به این منبع سرشار از پروتئین توجه ویژه تری داشته باشند.

عصر چهارشنبه نیز به مناسبت این روز جهانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار کرد تا ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه این ماده ارزشمند از رسانه در ترویج فرهنگ استفاده از تخم مرغ در بین مردم کمک بگیرد زیرا سرانه مصرف تخم مرغ در ایران هشت کیلو از نرم جهانی کمتر است.

این نشست با حضور مسعود کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز، تورج صارمی معاون بهبود تولیدات دامی، نصرالله صالحی مهر مدیر ترویج و مشارکت های مردمی، مجتبی تقی زاده مدیر امور طیور استان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

البرز پیشتاز در تولید تخم مرغ شناسنامه دار

رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان البرز از پیشتازی استان در تولید تخم مرغ های شناسنامه دارر خبر داد و گفت: در گذشته تخم مرغ ها به صورت باز و بدون بسته بندی در بازار عرضه می شد که برای حمل و نقل و مسائل مشابه آن مشکلاتی به وجود می آمد.

مسعود کریمی ادامه داد: این امر موجب شد تا در دو استان از جمله البرز طرح تولید تخم مرغ های شناسنامه دار با همت و همکاری مرغداران در دستور کار قرار گیرد و خوشبختانه روند مناسبی را نیز در پیش دارد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه روز تمامی تخم مرغ های تولیدی در کشور شناسنامه دار شوند، اظهار داشت: بر روی بسته بندی تخم مرغ های شناسنامه دار تاریخ تولید، انقضا و آدرس کارخانه تولیدی درج شده است و برای مصرف کننده قابل پیگیری خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان البرز در ادامه به صنایع تکمیلی مرتبط با تخم مرغ اشاره و تصریح کرد: یکی از اشکال مورد استفاده تخم مرغ که جزء صنایع تکمیلی محسوب می شود عرضه تخم مرغ مایع است که خوشبختانه در شهرک صنعتی نظرآباد به صورت پاستوریزه در بسته بندی های مناسب عرضه می شود.

کریمی افزود: همچنین جدا سازی زرده تخم مرغ از سفیده آن نیز در این کارخانه برای استفاده در صنایع دیگر از جمله شیرینی و کیک و محصولات مشابه انجام می شود.

البرز رتبه دوم کشور در تولید تخم مرغ را دارد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در این نشست به ارائه آماری از وضعیت تولید تخم مرغ در استان البرز پرداخت و اعلام کرد: در سال گذشته و94 هزار تن تخم مرغ در 96 واحد تولیدی استان البرز تولید شد که با توجه به ظرفیت 9 و نیم میلیونی واحدها البرز رتبه دوم کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

تورج صارمی ادامه داد: همچنین استان البرز پس از استان های قزوین و خراسان جایگاه سوم کشوری را در واحدهای نگهداری مرغ تخم گذار با سه واحد و ظرفیت تولید 104 هزار قطعه دارد.

وی با بیان اینکه هفت واحد جوجه کشی با ظرفیت 65 میلیون قطعه نیز در البرز مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: این واحد های به صورت کاملا مکانیزه برای تولید استاندارد فعالیت دارند و 13 میلیون قطعه از ظرفیت این واحد ها مربوط به مرغ های تخم گذار است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به صنایع بالادستی در این حوزه اشاره کرد و گفت: پنج واحد بسته بندی در شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد فعالی هستند که علاوه بر ظرفیت شش هزار و 700 تنی برای 120 نفر نیز اشتغال ایجاد کرده اند.

ایران 8 کیلو با مصرف استاندارد جهانی فاصله دارد

صارمی با بیان اینکه میزان مصرف استاندارد جهانی تخم مرغ 18 کیلو در سال تعریف شده است، اعلام کرد: مصرف سرانه تخم مرغ در کشور و استان البرز 10 کیلو گرم است و ما با استانداردهای جهانی هشت کیلو فاصله داریم.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی در مصرف تخم مرغ در بین مردم گفت: با توجه به شعار "هر انسان سالم یک تخم مرغ در روز" که برای روز جهانی تخم مرغ در نظر گرفته شده است باید به این ماده مغذی در سبد غذایی بیشتر توجه شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اظهار داشت: در سال گذشته چهار هزار تن تخم مرغ از استان البرز به کشورهای حوزه خلیج فارس، تاجیکستان، عراق و افغانستان صادر شده است.

صارمی از صادرات دو تن تخم مرغ نیز در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: البرز 69 هزار تن تخم مرغ مازاد بر نیاز استان تولید می کند که عمده این تولیدات به استان های همجوار از جمله تهران فرستاده می شود.

هدایای تخم مرغی

پایان این نشست خبری حاشیه جالبی داشت و آن هم تقدیر از خبرنگاران حاضر با تخم مرغ بود.

البته تخم مرغ های اهدایی از نوع تخم مرغ های شناسنامه دار و در بسته بندی های مناسب بودند و طبق آنچه بر روی بسته بندی بندی ها درج شده بود شرکت اهدا کننده اولین دارنده گواهی نامه ایزود 22000 در کشور نیز بوده است.

اهدا این هدیه با واکنش های جالب خبرنگاران مواجه بود که یکی از آنها اقرار بر اهمیت این ماده غذایی بود.