به گزارش خبرنگار مهر دکتر جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم عصر امروز در حاشیه برگزاری هشتمین همایش دانش آموختگان مهندسی شیمی ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در خصوص برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور گفت: مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دوشنبه هفته آینده در دانشگاه تهران و با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

وی در ادامه به انتخاب رئیس جدید جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز هیات امنای جهاد دانشگاهی سرپرست جهاد دانشگاهی مشخص شد و با اکثریت آرا دکتر طیبی به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی انتخاب شد.

سرپرست وزارت علوم درخصوص استخدام اساتید و کارمندان که شائبه غیرقانونی بودن آن در انشگاه علامه مطرح بود گفت: تمام پرونده افرادی که جذب شده اند در حال بررسی است. پرونده برخی مشکلی نداشت و مشغول کار هستند، بخشی هم مراجعه نکردند و پرونده برخی نیز مشکل آئین نامه ای داشت که در حال بررسی است و نایج به زودی اعلام می شود.

توفیقی به اولین جلسه با اعضای کمیسیون آموزش که روز گذشته برگزار شده بود اشاره کرد و گفت: این اولین جلسه بود که با اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد. جلسه مفیدی بود، سوال ها و ابهام ها مطرح شد و در زمانی که کمیسیون در اختیار من گذاشهت بود به سوال ها و ابهامات پاسخ دادم، خوشبختانه جلسه خوبی بود در جهت رفع ابهاماتی که وجود داشت و امیدواریم این تعامل ادامه داشته باشد.

وی روند این تعامل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به مرور که این تعاملات افزایش پیدا می کند، سوال ها و موانع موجود رفع می شود.

توفیقی به روند پذیرش دانشجو در دانشگاه پیا نور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تغییراتی صورت نگرفته، دانشگاه پیام نور امسال تعدادی دانشجوی حضوری پذیرفته درصورتیکه بر اساس اساسنامه وظیفه این دانشگاه پذیرش دانشجو به صورت نیمه حضوری است و این مسئله در دست بررسی است.

وی درباره انفصال از خدمت رئیس دانشگاه صنعی امیرکبیر نیز گفت: این مسائل معمول است، معمولا دیوان احکامی را صادر می کند و ما پیگیری می کنیم و این ... رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشکلی برای ادامه فعالیت ندارد.

توفیقی درباره عزل و نصب ها نیز گفت: در هر حال یکی از وظایف وزارت علوم نظارت و ارزیابی است و معمولا هیات هایی به سمت دانشگاه ها اعزام می شوند و گزارش هایی را به وزارت علوم منعکس می کنند.

سرپرست وزارت علوم در پایان تاکید کرد: عزل و نصب‌ها یک جریان دائمی نیست و هر موقع ضرورت اقتضا کند تصمیمات گرفته می شود.