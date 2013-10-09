تصادفات درون شهری و برون شهری دراستان بوشهر 44درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، سردار حیدر عباس‌زاده بعداز ظهر امروز همایش پلیس، اصناف و امنیت، با بیان اینکه بازاریان نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد امنیت و تنظیم بازار دارند گفت: اصناف نقش تعیین کننده‌ای را در ایجاد و توسعه امنیت دارند لذا این صنوف می‌توانند با مشارکت بیشتر با نیروی انتظامی امنیت را در جامعه بیشتر کند.

وی ادامه داد: اصناف در کنار پلیس زیربنای بسیاری از تحولات در جامعه است که یکی از آنها برقراری نظم و امنیت در جامعه است.

فرمانده انتظامی بوشهر افزود: پلیس با اقدامات فرهنگی و ایجاد ارتباط با مردم توانسته در انجام مأموریت‌های خود موفق‌تر از گذشته عمل کند و این موفقیت به دلیل همکاری و حضور همه جانبه مردم در تمام مأموریت‌های پلیس بوده است.

عباس زاده در ادامه از بهبود شاخص‌های امنیتی در استان بوشهر خبرداد و تصریح کرد: این نیرو موفق شده است در نیمه اول امسال در کشفیات جرائم خشن 200 درصد افزایش داشته باشد که در نوع خود بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه درفضای استان بوشهر برای متخلفان ناامن است از دستگیری سارقین مسلح در دشتستان خبرداد و گفت: سارقین مسلحی که درسرقت موتور سیکلت اقدام می‌کردند با هوشیاری پلیس آگاهی ساعت 23 و 30 دقیقه شب گذشته در کوه‌های اطراف برازجان دستگیر و به مقامات قضایی استان تحویل شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر هنچنین از دستگیری سارقین خودرو خبرداد و گفت: شب گذشته 2 تن از سارقین مسلح خودرو در شهرستان تنگستان به همراه تجهیزات لازم که اقدام به سرقت خودرو می‌کردند دستگیر شدند.

عباس زاده از کاهش تصادفات هم گفت: در شش ماه اول امسال شاهد کاهش 44 درصدی تصادفات در جاده‌های برون و درون شهری هستیم که 30 درصد این کاهش‌ها مربوط به شهر بوشهر است.

وی افزود: کاهش تصادفات در شهر بوشهر نتیجه مهندسی ترافیک در این شهر از جمله توسعه روشنایی خیابانها ست که توسعه امنیت هم در پی داشته است.