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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

سردار سوسنی: اصناف یکی از کانون های اصلی حفظ امنیت جامعه است

سردار سوسنی: اصناف یکی از کانون های اصلی حفظ امنیت جامعه است

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: اصناف یکی از کانون های اصلی حفظ و ارتقای امنیت جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر سه شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره صنعت،معدن،تجارت و رئیس و اعضای اتاق اصناف استان که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، گفت: پلیس به دنبال پاسخگویی مناسب به نیازها و مطالبات مردم است و بازاریان به عنوان خواستگاه تحقق امنیت اجتماعی پایدار از اولویت های پلیس در این زمینه هستند.

وی افزود: اصناف یکی از کانون های اصلی حفظ و ارتقاء امنیت جامعه و بازوی توانمند پلیس در اجرای طرح های امنیت اجتماعی محسوب می شوند.

سردار سوسنی: اصناف یکی از کانون های اصلی حفظ امنیت جامعه است

فرمانده انتظامی استان بوشهر سهم اصناف را در کاهش پیشگیری از جرایم بسیار بالا دانست و تصریح کرد: همراهی و تعامل اتحادیه ها و مجامع امور صنفی علاوه بر تاثیر گذاشتن بر قشر عظیمی از جامعه، بار انتظامی و قضایی را در جامعه کاهش می دهد.

کد مطلب 6970068

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