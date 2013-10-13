پروژه های نیمه تمام لرستان و دغدغه های استاندار/ حلاوتی که در کام مردم تلخ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت پروژه های نیمه تمام در شهرستانهای مختلف لرستان روایتی است که از این استان به عنوان دیار پروژه های نیمه تمام ساخته است، پروژه هایی که برخی از آنها با گذشت بیش از دو دهه هنوز طعم بهره برداری را نچشیده اند.

در حال حاضر به گفته معاون امور عمرانی استانداری لرستان در این استان دو هزار و 300 پروژه عمرانی در دست احداث است، پروژه هایی که برخی از آنها دارای قدمت زیادی هستند تا ساماندهی به این وضعیت به دغدغه استاندار جدید لرستان تبدیل شود.

این در حالیست که اسامی برخی از این پروژه ها برای هوشنگ بازوند با توجه به تجربه قبلی فعالیت در معاونت عمرانی استانداری لرستان آشنا است، پروژه هایی که با وجود گذشت سالها از کلنگ زنی هنوز به ایستگاه بهره برداری نرسیده است.

از سوی دیگر روایت کلنگ های غیرکارشناسی در لرستان نیز موضوعی جدید نیست به طوریکه برخی پروژه های لرستان مانند پالایشگاه با توجه به عدم توجه به اصول کارشناسی در جانمایی و احداث همچنان بلاتکلیف مانده اند.

این وضعیت به گونه ای است که استاندار جدید لرستان به عنوان مرد فعالیتهای اجرایی با سابقه طولانی در این حوزه در نخستین اظهاراتش از پروژه های نیمه تمام به عنوان یکی از دغدغه ها و اولویت هایش یاد می کند.

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به لرستان نیامده ام که تنها پروژه ای به نامم نوشته شود بلکه به این استان آمده ام تا جلوی اجرای پروژه های غیر کارشناسی را بگیرم.

وی به روند طولانی شدن پروژه های عمرانی در این استان اشاره می کند و می گوید: متاسفانه میانگین عمر اجرای پروژه های ملی در استان لرستان بیش از 10 سال است.

استاندار لرستان ادامه می دهد: طولانی شدن پروژه های عمرانی در این استان به معنی فرصت سوزی است و حلاوت بهره برداری از پروژه ها را در کام مردم تلخ می کند.

بازوند که سابقه فعالیت اجرایی اش از او فردی باتجربه در این حوزه ساخته ، معتقد است که بی برنامگی موجب اجرای کند پروژه ها در استان لرستان شده است و می گوید: متاسفانه برخی پروژه های استان حتی یک برگه پشتوانه کارشناسی هم ندارند و نتیجه این امر وجود پروژه های نیمه کاره در لرستان است.

وی که در نخستین روزهای حضور در لرستان بازگشایی مجدد مجتمع کشت و صنعت را پیگیری کرده معتقد است که کشت و صنعت لرستان مصداق بارز فرصت سوزی در استان است.

بازوند ادامه می دهد: پروژه و صنعتی با این عظمت در لرستان وجود دارد اما هیچ کس دنبالش نبوده است.

وی با یادآوری اینکه به سرانجام رساندن این صنعت یکی از اولویتها در لرستان محسوب می شود عنوان می کند: در این راستا برای تعیین تکلیف این صنعت در لرستان در سفری که به تهران داشتم سه جلسه تشکیل دادیم.

استاندار لرستان ادامه می دهد: برای تعیین تکلیف کشت و صنعت با سازمان اقتصادی کوثر که متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران است جلسه ای داشته ایم و علاوه بر آن جلساتی را نیز با تعاونیهای سپاه و همچنین قراگاه خاتم الانبیا برگزار کردیم.

بازوند با یادآوری اینکه پروژه های نیمه تمام عمرانی و پروژه های صنعتی تعطیل در لرستان نه تنها به عنوان یک مطالبه اقتصادی بلکه به یک مطالبه اجتماعی در استان تبدیل شده است، ادامه داد: قرار بر این است که پروژه های نیمه تمام لرستان در قالب یک بسته در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا قرار داده شود.

وی عنوان می کند: ممکن است این قرارگاه اعتباری برای اجرای این پروژه ها نداشته باشد ولی دولت می تواند به عنوان مثال سهام فولاد مبارکه را برای اجرای این پروژه ها به صورت تهاتر به قرارگاه پرداخت کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه تا کی باید نامه های پارسیلون، کشت و صنعت، یخچالسازی و ... ورد زبان مردم لرستان به عنوان یک مطالبه باشد می گوید: ما به دنبال این هستیم که این صنایع را نوسازی و بازسازی کنیم.

بازوند یادآور می شود که این صنایع راکد و تعطیل یک مطالبه اجتماعی برای مردم لرستان است و ما نیز به طور حتم به قصد رفع این مطالبه مردمی و کسب رضای خداوند به دنبال حل مشکلات این واحدهای اقتصادی هستیم.