به گزارش خبرنگار مهر، انحلال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران منتفی شده است و به زودی مدیرعامل جدید این مجموعه نفتی منصوب می شود.



بر این اساس، پیش بینی می‌شود به زودی بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور حکمی عباس کاظمی مدیرعامل فعلی شرکت بهینهس ازی مصرف سوخت را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب کند.



کاظمی پیش از این علاوه بر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، به عنوان مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران هم در صنعت پالایش و پخش نفتی مشغول به کار بوده ضمن آنکه وی هم اکنون به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبری توسعه فناوریهای انرژی کارآمد و انرژیهای تجدیدپذیر صنعت نفت هم مشغول به کار است.



در حال حاضر علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده که گفته می‌شود وی بازنشسته خواهد شد.



در شرایط فعلی با توجه به منفی بودن تراز تولید و مصرف بنزین، ساخت طرح های بزرگ پالایشگاهی کشور همچون احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس، طرح تثبیت پالایشگاه هیا اصفهان و آبادان پیشرفتی کند و لاک پشتی دارد.



از این رو بدون شک مهمترین ماموریت مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام اقداماتی کوتاه مدت و بلندمدت به منظور خودکفایی در تولید بنزین است.



بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این از واردات 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین در نیمه دوم سالجاری خبر داده و تاکید کرده بود: هدف از واردات بنزین، افزایش حجم ذخیره سازی در داخل کشور است.