دنیامالی: ۹۲ میلیارد تومان برای سالن کشتی جویبار پیش بینی شده است

جویبار - وزیر ورزش و جوانان با اشاره به هزینه‌های سالن کشتی ۵۰۰۰ نفره جویبار گفت: حدود ۹۲ میلیارد تومان هزینه برای تکمیل سالن پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از سالن ورزشی کشتی جویبار با اشاره به روند طولانی ساخت سالن ورزشی جویبار گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۵ با هدف قدردانی از علاقه و پیشینه مردم این شهرستان در ورزش کشتی آغاز شد و امروز با حمایت جدی دولت و مسئولان استانی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه هدیه‌ای به مردم ورزش‌دوست این شهرستان است، اظهار کرد: عشق و علاقه مردم جویبار به ورزش کشتی انگیزه اصلی آغاز این پروژه بود که از سال ۱۳۹۵ کلید خورد.

وی افزود: عملیات اجرایی این سالن شامل اجرای ستون‌ها و سقف در سال‌های گذشته انجام شد و پیش از آغاز به کار دولت فعلی، حدود ۸۳ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود.

وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران گفت: با حضور و پیگیری‌های استاندار مازندران، و عزم جدی ایشان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، روند اجرای این طرح شتاب گرفت و امروز شاهد پیشرفت قابل توجه آن هستیم.

دنیامالی با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده در بخش‌های نهایی پروژه خاطرنشان کرد: حدود ۹۲ میلیارد تومان هزینه برای تکمیل سالن پیش‌بینی شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به کاشی‌کاری و سنگ‌کاری است؛ به‌طوری‌که هزینه هر مترمربع این بخش‌ها رقم قابل توجهی را شامل می‌شود.

وی در پایان با اشاره به طراحی خاص و دهانه ۷۵ متری سالن، تأکید کرد: این مجموعه ورزشی با طراحی مهندسی مناسب، می‌تواند به یکی از سالن‌های شاخص ورزشی کشور تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی، به‌ویژه کشتی، در منطقه ایفا کند.

