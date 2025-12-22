به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد صبح دوشنبه در دیدار با رابطین مناطق ده‌گانه امور مساجد اصفهان، بر ضرورت بازگرداندن شأن والای مساجد تأکید و اظهار کرد: مسجد از زمان پیامبر اسلام (ص) پایگاه امور دینی و جهاد بوده است و نباید تصور کرد که مدیریت این نهاد مقدس صرفاً توسط نهادهای رسمی انجام می‌شود، بلکه کار اصلی بر عهده افراد دلسوزی است که به ایستادگی در برابر دشمن معتقد هستند.

نقش کلیدی روحانیت در هدایت و روشنگری

امام جمعه اصفهان نقش علما و روحانیون را در این مسیر کلیدی خواند و گفت: اگر علما احساس نکنند که از این منبع (مسجد) استفاده می‌کنند، دِینی بر عهده آن‌ها است. مسجد برای بیان «حرف حق» به وجود آمده و ما نیز حرف مهمی برای گفتن داریم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، هدف اصلی از فراگیری علم دین را صرفاً زندگی عادی ندانست و با اشاره به روایات تأکید کرد: هدایت مردم، کار پیامبران است و علمای امت اسلام به دلیل مسئولیتی که بر عهده دارند، برتر از علمای بنی‌اسرائیل هستند؛ به گونه‌ای که اگر مسئولیت خود را انجام ندهند، گویی پیامبری رسالت خود را نیمه‌کاره رها کرده است.

وی با یادآوری آیات الهی، تصریح کرد که خداوند هیچ قومی را عذاب نکرد مگر آنکه پیش از آن رسولی برای هدایت فرستاد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد افزود: در هیچ آئینی پیش از اسلام، دستور به فراگیری و آموزش علم دین داده نشده بود و امروز نگهدارنده دین اسلام، علما و روحانیون هستند.

مسجد سنگر مقاومت در برابر جنگ ترکیبی است

وی به تأثیر عمیق مسجد بر خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: مردم اگر ببینند دین و نماز فرزندان آنها در مسجد درست می‌شود، با اشتیاق آنها را به مسجد می‌فرستند.

عضو خبرگان رهبری با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن اضافه کرد: دشمن با ابزارهایی چون تحریم و ترویج فساد، توجه خود را معطوف مردم کرده و باید این آگاهی را به نسل جوان داد تا در برابر این هجمه‌ها مقاوم باشند.

وی افزود: دشمن متوجه نیست که ما به فرزندان خود آموخته‌ایم که هر یک، شخصیتی دینی و مقاوم هستند و این امر در مساجد آموزش داده می‌شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با تأکید بر لزوم ایجاد تحول در امور مساجد، از همگان خواست تا کار دینی خود را در مسجد انجام دهند و تصریح کرد: خداوند این توفیق را داده که کار هدایت مردم را انجام دهیم و باید این کار را از کودکان آغاز کنیم. همه باید دست‌به‌دست هم دهیم، از مسجد حمایت کنیم و بدانیم در این باره مسئول هستیم.

مأموریت اصلی اسلامی‌سازی دولت و جامعه از طریق مسجد است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین شاه سنایی، مسئول امور رسیدگی به مساجد استان اصفهان، با مروری تاریخی بر نقش محوری مساجد در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در مساجد برای تکمیل فرآیند اسلامی‌سازی دولت و جامعه تأکید کرد.

وی مسجد را پایگاه توحید و حصن ولایت خواند که مردم را از فتنه‌ها مصون می‌دارد و عنوان کرد: همان‌گونه که انقلاب و نظام از مسجد شکل گرفت، اکنون مأموریت اصلی، اسلامی کردن دولت و جامعه از طریق مسجد است و بدون تحقق این امر، تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد.

مسئول امور مساجد اصفهان با اشاره به جنگ تمام‌عیار ترکیبی دشمن، وضعیت کنونی مساجد را نیازمند عزمی جهادی و فداکارانه دانست و افزود: اگر کسی این وضعیت کنونی را درک کند، نباید شب به خواب رود.

انتقاد از هیئت‌های امنا و اولویت جذب نوجوانان

حجت‌الاسلام والمسلمین شاه سنایی با ابراز نگرانی از خالی شدن مساجد از نوجوانان و جوانان، به عملکرد برخی هیئت‌های امنا انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی از هیئت‌های امنا اجازه حضور نوجوانان و جوانان به مساجد را نمی‌دهند؛ گویا مسجد ارث شخصی آنها است.

وی اولویت اول امور مساجد را «جذب جوانان و نوجوانان» به این پایگاه‌ها بیان کرد و تأکید کرد: اگر مساجد ما از جمعیت جوان و نوجوان پر نشود، حتی شهرک‌های موشکی در سال‌های آینده به کار نخواهد آمد، زیرا تمام نیروهای انقلابی و جهادی از مسجد شکل گرفته‌اند. وی نتیجه گرفت که برای رسیدن به اهداف عالی و تضمین امنیت آینده، هیچ راهی جز رونق دادن به مساجد وجود ندارد.

در پایان این نشست، بر لزوم ایجاد تحول در امامت جماعت، بسیج و ارکان فرهنگی مساجد و همچنین ضرورت تبدیل ایده‌ها به طرح‌های عملیاتی با توجه به شرایط زمانی و مکانی تأکید شد.