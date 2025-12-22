خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: استان کردستان بهدلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از حلقههای راهبردی این مسیر بهشمار میرود که تکمیل این کریدور میتواند جایگاه ترانزیتی استان را در شبکه حملونقل ملی و فراملی بهطور قابلتوجهی ارتقا دهد.
این پروژه ملی علاوه بر تسهیل جابهجایی کالا و مسافر، پاسخی به یکی از مهمترین چالشهای استان کردستان یعنی ناایمنی راهها و تصادفات جادهای است.
آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی استان در محورهای واقع در مسیر این کریدور رخ میدهد و ارتقای آن به بزرگراه استاندارد، تأثیر مستقیمی بر کاهش تلفات انسانی خواهد داشت.
کریدور شمالغرب – جنوبغرب در کردستان، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه طرحی پیشران برای توسعه متوازن منطقهای محسوب میشود؛ طرحی که میتواند بنبست ارتباطی استان را بشکند، دسترسی به مرزهای رسمی را بهبود بخشد و زمینهساز رشد اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری در غرب کشور شود.
محور میاندوآب–کرمانشاه؛ شریان حیاتی کریدور بزرگراهی غرب کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان گفت: محور بزرگراهی میاندوآب–کرمانشاه بهعنوان بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور، نقش مهمی در توسعه ترانزیت، کاهش تصادفات و تسهیل دسترسی به مناطق اقتصادی و گردشگری دارد.
اکبر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کریدور بزرگراهی غرب کشور از مرز بازرگان در استان آذربایجان غربی آغاز شده و پس از عبور از استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان، تا بندر امام خمینی امتداد مییابد.
وی افزود: طول کلی این کریدور ۱۴۸۲ کیلومتر است که سهم محور میاندوآب–کرمانشاه از آن ۴۵۰ کیلومتر بوده و ۳۲۰ کیلومتر از این محور در محدوده استان کردستان قرار دارد.
محمدی با اشاره به وضعیت اجرایی پروژه تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۷۵ کیلومتر از این محور در استان کردستان با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
اجرای کریدور بزرگراهی موجب رفع و اصلاح نقاط حادثهخیز و تکمیل و اتصال نقاط حادثه خیز و تکمیل و اتصال محورهای ترانزیتی و باری مناطق مهم اقتصادی و تجاری خواهد شد
وی افزود: همچنین ۱۱۹ کیلومتر از مسیر در دست اجرا بوده و ۲۶ کیلومتر دیگر در مرحله مطالعه قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان ادامه داد: اخیراً هم با سفر وزیر راه و شهرسازی دستور آغاز عملیات اجرایی قطعات ۶ و ۹ محور میاندوآب–کرمانشاه به طول مجموع ۲۵ کیلومتر و با صرف هزینهای بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال، افتتاح شد.
وی اهداف و مزایای اجرای این پروژه را کاهش ۳۰ درصدی تعداد تصادفات و تلفات جادهای، کاهش حدود ۲۰ دقیقهای زمان سفر به دلیل افزایش سرعت طرح، کاهش مصرف سوخت به واسطه کوتاهتر شدن طول مسیر، کاهش آلودگی هوا به دلیل کاهش مصرف سوخت، محرومیتزدایی و توسعه منطقه و دسترسی به مناطق تفریحی و گردشگری عنوان کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: اجرای این محور بزرگراهی موجب رفع و اصلاح نقاط حادثهخیز و تکمیل و اتصال نقاط حادثه خیز و تکمیل و اتصال محورهای ترانزیتی و باری مناطق مهم اقتصادی و تجاری خواهد شد.
تخصیص بیش از ۸ همت برای تکمیل کریدور شمالغرب – جنوبغرب در کردستان
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: کریدور شمالغرب – جنوبغرب نقش مهمی در تسهیل اتصال ایران به کشورهای همسایه دارد و مزایای برونکشوری آن حتی بیش از منافع داخلی این پروژه است.
محمد رسول شیخیزاده، اظهار کرد: این کریدور علاوه بر کارکردهای داخلی، زمینه اتصال شمالغرب کشور به جنوبغرب را فراهم میکند و موجب خروج استان کردستان از بنبست فعلی میشود.
وی افزود: کاهش تصادفات و مرگومیر جادهای از دیگر مزایای مهم اجرای این کریدور است و تکمیل آن تأثیر مستقیمی در ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی استان خواهد داشت.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کریدور شمالغرب – جنوبغرب، ارتباط کشور را با ترکیه از طریق مرز بازرگان و همچنین مناطق آزاد ماکو در استانهای آذربایجان غربی و شرقی تقویت میکند و دسترسی ترانزیتی ایران به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را تسهیل خواهد کرد.
شیخیزاده با اشاره به وضعیت اجرای این پروژه در استان کردستان تصریح کرد: بخشهایی از این کریدور در استان کردستان هنوز تکمیل نشده است که در سفر رئیسجمهور به استان، بیش از ۸ همت اعتبار برای تکمیل این پروژه در بازه زمانی دو ساله اختصاص داده شد تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
کریدور شمالغرب – جنوبغرب؛ اولویت ایمنی راههای کردستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان هم اعلام کرد: بخش عمده تصادفات جادهای استان در قطعات کریدور شمالغرب – جنوبغرب رخ میدهد و به همین دلیل تکمیل این پروژه بهصورت جدی در دستور کار استان قرار دارد.
کیومرث حبیبی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، بخش قابل توجهی از راههای استان کردستان غیراستاندارد و پرخطر تشخیص داده شده و ارتقای ایمنی راهها از مطالبات جدی مردم استان است.
وی با بیان اینکه کریدور شمالغرب – جنوبغرب یکی از مهمترین پروژههای عمرانی استان بهشمار میرود، افزود: تکمیل این کریدور نقش مؤثری در افزایش ایمنی جادهها، کاهش تصادفات بهویژه تصادفات رخبهرخ و بهبود وضعیت حملونقل استان دارد و امیدواریم با تخصیص بهموقع اعتبارات، این پروژه هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ادامه داد: این کریدور در ۹ قطعه تعریف شده که در حال حاضر هشت قطعه آن فعال است و اجرای آن علاوه بر ارتقای ایمنی، نقش مهمی در تسهیل صادرات و واردات، تقویت ارتباطات ملی و جابهجایی زائران اربعین ایفا میکند.
حبیبی با اشاره به چالشهای اجرایی پروژه گفت: کمبود تجهیزات، شرایط سخت توپوگرافی، وجود معارض، دشواری تملک اراضی و مشارکت ناکافی مردم از جمله عواملی است که موجب کندی اجرای پروژه، بهویژه در قطعه بوکان – سقز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت خروج حملونقل مواد سوختی از جادههای استان تصریح کرد: میانگین حدود ۴۰ درصد از جانباختگان تصادفات جادهای استان مربوط به محور کریدور است، از اینرو تکمیل این پروژه یکی از مطالبات بحق مردم و مهمترین خواسته استان کردستان از دولت چهاردهم محسوب میشود.
کریدور شمالغرب در کردستان به زودی تکمیل میشود
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی درباره کریدور شمالغرب، از پیشرفت ۱۱۵۰ کیلومتری این پروژه و باقیمانده ۳۰۰ کیلومتر آن خبر داد و تأکید کرد که ۱۵۰ کیلومتر از این مسیر در استان کردستان قرار دارد و امیدواریها برای تکمیل آن افزایش یافته است.
محسن فتحی با اشاره به یکی از اصلیترین مطالبات مردم کردستان در خصوص کریدور شمالغرب، گفت: از مجموع ۱۴۵۰ کیلومتر این کریدور، تقریباً ۱۱۵۰ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته و ۳۰۰ کیلومتر باقیمانده است که ۱۵۰ کیلومتر آن در استان کردستان واقع شده است.
وی افزود: در حال حاضر، از ۳۲۰ کیلومتری که این کریدور از محور استان کردستان میگذرد، حدود ۱۷۰ کیلومتر زیر بار ترافیک است و ۱۵۰ کیلومتر دیگر نیز به زودی کلنگزنی خواهد شد.
فتحی همچنین با اشاره به تعیین پیمانکار برای این پروژه، خاطرنشان کرد: استانهای دیگر نیز که کریدور از محور آنها عبور میکند، هماکنون بودجه لازم برای نوسازی و بازسازی محورها را دریافت کردهاند و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، این پروژه در کردستان هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور در کردستان نیازمند ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است
مدیر حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در کردستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: تاکنون حدود ۱۷۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده استان کردستان تکمیل شده و به زیر بار ترافیک رفته است.
عرفان مرادی با اشاره به مشخصات این پروژه ملی اظهار کرد: کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول یکهزار و ۴۸۵ کیلومتر از مرز بازرگان آغاز شده و پس از عبور از استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان، به بندر امام خمینی ختم میشود.
وی افزود: از مجموع این کریدور، ۳۲۰ کیلومتر در محدوده استان کردستان قرار دارد که تاکنون ۱۷۵ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است. در حال حاضر نیز ۱۱۸ کیلومتر از مسیر در قالب ۹ قطعه در دست اجراست که بهجز یک قطعه، سایر بخشها به پیمانکاران واگذار شده و فعال هستند و تنها قطعه باقیمانده، کنارگذر شرقی سنندج است.
مدیر حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در کردستان با بیان اینکه مجموع مبالغ قراردادهای این کریدور در استان حدود ۷ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: برای تکمیل کامل پروژه و بهرهبرداری نهایی آن، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
مرادی درباره وضعیت اعتبارات سال جاری گفت: در سال جاری حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه پیشبینی شده که تاکنون حدود هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین در سفر رئیسجمهور به استان کردستان، ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ۸۶ کیلومتر از این کریدور در بازه زمانی سهساله مصوب شده که مقرر است طی این مدت تخصیص یابد تا پروژه به سرانجام برسد.
کاهش تصادفات و توسعه ترانزیت؛ مهمترین دستاوردهای کریدور در کردستان
مرادی با اشاره به مزایای اجرای این کریدور در استان کردستان اظهار کرد: مهمترین دستاورد این طرح، کاهش چشمگیر تصادفات جادهای در محورهای شمالی و جنوبی استان، کاهش هزینه و زمان سفر، صرفهجویی در مصرف سوخت و ارتقای ایمنی تردد است.
در حال حاضر، بیش از ۳۰ درصد تصادفات در مسیر این کریدور بهصورت رخبهرخ اتفاق میافتد که با تکمیل کامل بزرگراه، این نوع تصادفات به حداقل و حتی نزدیک به صفر خواهد رسید
وی افزود: استان کردستان دارای دو مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه است که با تکمیل این کریدور، ارتباط مستقیم و ایمن با این مرزها برقرار شده و دسترسی برای حمل بار و ترانزیت بهطور قابلتوجهی تسهیل میشود.
مدیر حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در کردستان ادامه داد: این پروژه همچنین نقش مؤثری در رونق گردشگری و توسعه اقتصادی استان دارد و محورهای شمالی استان برای ارتباط با شهرهای سقز و بانه از مسیر زنجان – بیجار، دسترسی مناسبتری پیدا میکنند. همچنین شهرهای شمالغرب کشور نیز از مزایای این اتصال بهرهمند خواهند شد.
مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بیش از ۳۰ درصد تصادفات در مسیر این کریدور بهصورت رخبهرخ اتفاق میافتد که با تکمیل کامل بزرگراه، این نوع تصادفات به حداقل و حتی نزدیک به صفر خواهد رسید.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس گفت: این پروژه از سه شهرستان استان عبور میکند و حمایت و پیگیری مستمر نمایندگان این شهرستانها برای افزایش تخصیص اعتبارات و جلوگیری از توقف کارگاههای اجرایی، بسیار حیاتی است.
مرادی افزود: همت مسئولان استانی در تخصیص بهموقع منابع مالی و پیگیری مستمر، نقش تعیینکنندهای در حفظ روند اجرایی و جلوگیری از رکود پروژه دارد.
وی در پایان با اشاره به موانع اجرایی پروژه گفت: توپوگرافی خاص و کوهستانی بودن استان کردستان هزینههای اجرای پروژه را افزایش داده است، اما مهمترین چالش پیشروی این طرح، تأمین و تخصیص بهموقع اعتبارات است که امیدواریم با توجه جدی مسئولان، این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود.
با وجود پیشرفتهای انجامشده در اجرای کریدور شمالغرب – جنوبغرب در استان کردستان، تکمیل بخشهای باقیمانده این پروژه همچنان نیازمند تأمین بهموقع اعتبارات، تداوم کارگاههای اجرایی و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی است. شرایط توپوگرافی سخت و هزینهبر بودن پروژه، ضرورت توجه ویژه دولت به این طرح ملی را دوچندان کرده است.
این پروژه مسیرهای ترانزیتی استان به مرزهای باشماق مریوان و سیرانبند بانه را تقویت کرده و نقش کردستان را در زنجیره صادرات و واردات کشور خصوصاً با کشور عراق را پررنگتر خواهد کرد.
در نهایت، کریدور شمالغرب – جنوبغرب در مسیر کردستان بهعنوان مطالبهای جدی و بحق مردم استان، نیازمند عزم ملی، پیگیری مستمر نمایندگان مجلس و حمایت همهجانبه مسئولان اجرایی است؛ پروژهای که بهرهبرداری کامل از آن میتواند نقطه عطفی در ایمنی راهها، توسعه اقتصادی و خروج استان کردستان از بنبست ارتباطی باشد.
