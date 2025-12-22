  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

باشگاه پرسپولیس: نمی‌گذاریم جریان‌های مشکوک اتحاد ملی را نشانه بگیرد

باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه ای نسبت به رفتار نابخردانه در فضای مجازی در انتشار توهین‌های قومیتی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به‌صورت قاطع اعلام کرد هرگونه توهین قومیتی، نفرت‌پراکنی و انتشار محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی با سوءاستفاده از نام، نشان و هویت پرسپولیس، تخلف آشکار اخلاقی و جرم محسوب شده و این باشگاه هیچ مسئولیتی در قبال این اقدامات نخواهد داشت.

توهین به اقوام شریف ایران، نه در چارچوب هواداری می‌گنجد و نه قابل توجیه است و از منظر باشگاه پرسپولیس، اقدامی ضدفرهنگی، ضدملی و مغایر با اصول اخلاق ورزشی محسوب می‌شود.

باشگاه پرسپولیس تأکید می‌کند افرادی که با هویت حقیقی یا جعلی، در فضای مجازی اقدام به توهین قومیتی و ایجاد نفرت می‌کنند، نماینده این باشگاه نبوده و در صورت احراز انتساب، پیگیری حقوقی و قضائی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پرسپولیس اجازه نخواهد داد جریان‌های مشکوک با سوءاستفاده از نام این باشگاه، وحدت ملی، شأن هواداران و اعتبار پرسپولیس را خدشه‌دار کنند و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس از هواداران فهیم خود می‌خواهد ضمن حفظ آرامش و شأن این نام بزرگ، از ورود به فضاهای تحریک‌آمیز خودداری کرده و هرگونه محتوای توهین‌آمیز منتسب به پرسپولیس را گزارش دهند.

پرسپولیس در برابر توهین قومیتی، سکوت نخواهد کرد

❤️ @fcpersepolis_club

