اولین داروی خوراکی ام اس با پوشش بیمه ای در داروخانه های منتخب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در مراسم افتتاح خط تولید اولین داروی خوراکی بیماران ام اس در شرکت داروسازی اسوه، گفت: ماده موثره این دارو تولید داخل است و 8 سال پیش تولید آن در کشور انجام شده است.

وی با اعلام اینکه مطالعه بالینی داروی خوراکی از 2 سال قبل آغاز و پروتکل آن تصویب شده است، افزود: نتایج مطالعه موفقیت آمیز بوده و اثربخشی آن قابل ملاحظه است.

دیناروند با بیان این مطلب که با تولید داروی خوراکی فینگولید دروازه جدیدی به روی بیماران ام اس گشوده شده است، ادامه داد: 63 هزار بیمار مبتلا به ام اس در کشور داریم که 50 درصد آنها داروهای تزریقی دریافت می کنند که حداقل نیمی از آنها می توانند داروی خوراکی را جایگزین کنند که عوارض کمتری دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو خطاب به بیماران ام اس گفت: ما همین جا اعلام می کنیم که این دارو در حال حاضر در داروخانه های منتخب موجود است و تحت پوشش بیمه قرار دارد.

دیناروند ادامه داد: این نوید را به بیماران ام اس می دهیم که داروهای نسل جدید خوراکی در راه است و بزودی وارد بازار دارویی می شود.

وی با اشاره به صرف ارز مورد نیاز برای واردات داروهای بیماران خاص، گفت: اگر 63 هزار بیمار ام اس در کشور از داروهای وارداتی استفاده می کردند حدود 500 میلیون دلار ارز می بایست هزینه می شد که با تولید داروی خوراکی، صرفه جویی ارزی صورت می گیرد.