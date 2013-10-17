به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری قبل از دیدار با داماش با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: مطمئنا این بازی خیلی حساس است. خصوصا برای ما که بازی قبلی را مساوی کردیم. کمک هواداران می تواند خیلی مثمر ثمر باشد تا سه امتیاز این بازی را بگیریم. در یکی دو هفته اخیر چند بازیکن را به خاطر حضور در اردوی تیم ملی و تیم امید در اختیار نداشتیم و ناقص تمرین کردیم اما امیدواریم بتوانیم یک بازی آبرومند را ارائه کنیم. داماش تیم خوبی است و ما بازی سختی را پیش رو خواهیم داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی با اشاره به پیروزی تیم ملی برابر تایلند گفت: خیلی دوست داشتم برد تیم ملی را به همه تبریک بگویم. با توجه به نداشتن اردوهای تدارکاتی همین که تیم ملی برد اهمیت دارد. در مورد استفاده از بازیکنان ملی پوش پرسپولیس هم باید ببینیم شرایط چگونه است و از کدام بازیکنان می توانیم استفاده کنیم. در پایان تمرین روز پنجشنبه تصمیم می گیریم از کدام بازیکن ملی پوش در دیدار با داماش استفاده کنیم.

دایی در مورد جذب بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن و درخواست باشگاه به این تیم اصفهانی گفت: ما با باشگاه ذوب آهن مکاتبه کردیم و خواهان محسن مسلمان شدیم. این بازیکن می تواند به ما کمک کند و در پرسپولیس پیشرفت بیشتری داشته باشد اما من از مسائل دیگر خبر ندارم. ما اعلام آمادگی کردیم که مسلمان را به خدمت بگیریم اما در مورد مسائلی که اطلاع ندارم نمی توانم اظهار نظر کنم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه تیمش کم گل زده است گفت: تیم ما کم گل زده و باید این آمار را خیلی بهتر کند. من به نتیجه گیری کار دارم و دنبال سه امتیاز هستم. سعی می کنیم در هر بازی سه امتیاز را به دست بیاوریم. ما کم گل زدیم اما از نظر اینکه موقعیت های زیادی ایجاد می کنیم پیشرفت زیادی کرده ایم و قطعا باید گل نزدن را هم مشکلش را حل کنیم.

علی دایی در مورد اتفاقاتی که پیرامون مسائل داوری در هفته های اخیر رخ داد گفت: همه مردم می دانند مسائل داوری چگونه بود. ما با قربانی کردن دو سه نفر به هیچ جا نمی رسیم. آنهایی که اسم شان را می بریم پرونده شان مشخص شده است. می خواهیم فوتبال را سالم سازی کنیم اما می آییم آدم هایی که همه چیزشان مشخص است می خواهیم از آنها استفاده کنیم. در همه قشرهایی که در فوتبال کار می کنند متخلف داریم. بایدبا همه اینها برخورد کنیم.

وی ادامه داد: وقتی در برنامه زنده تلویزیونی نمی توانند به من جواب بدهند متاسفانه آدم هایی که در قد و قواره فوتبال ایران نیستند را می آورند تا شلوغش کنند. این افراد حقوق بگیر باشگاه هستند. در همان برنامه زنده جواب من را ندادند و اگر جواب می دادند ما به نتایج خوبی می رسیدیم. همه فهمیدند که هر سه نفر چه صحبت هایی کردند. آنها از قبل هماهنگ کرده بودند که چه چیزهایی را در آن برنامه بگویند.

علی دایی خاطرنشان کرد: کسی که اطلاعات دقیق داشته باشد می تواند چنین مسائلی را مو به مو انتقال دهد. یا اینکه اطلاع داشته یا اینکه نشستند با هم جلسه گذاشته اند و این آمار و ارقام را درآوردند. مطمئن باشید با گذشت زمان همه چیز مشخص خواهد شد و خورشید از پس ابرها بیرون خواهد آمد. تناقض دارد گفته های آقایان. صحبت هایی که من کرده بودم را در برنامه نود پخش نکردند. همین آقای عکاس روز اول آمد سر تمرین ما که بیرونش کردم.

وی ادامه داد: مگر می شود شما یک عکاس را بیاورید همه کاره تیم بکنید. معلوم است پول هایی که به حساب این عکاس ریخته شده است از کجا ریخته شده. شما اگر یکبار دیگر این برنامه را مرور کنید متوجه می شوید چه اتفاقاتی افتاده است. من متاسفم که در تلویزیون شان و جایگاه ها را نمی دانیم و یکی را روی خط می آورند که همه اش دروغ می گوید. در برنامه قبلی مدام اسم من را آوردند دیدند چیزی گیرشان نمی آید بعد رفتند سراغ اطرافیانم. ولی مطمئن باشید که نه من و نه اطرافیانم هیچ کار خلافی انجام نمی دهیم.