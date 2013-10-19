دیگر نمی توانم به فعالیت در داماش ادامه دهم/ استعفایم را به مالکان دادم

امیر عابدینی در گفتگو به خبرنگار مهر، در خصوص بحث کناره‌گیری خود از مدیریت باشگاه داماش گیلان خاطرنشان کرد: این موضوع صحت دارد و من استعفای خود را تقدیم مالکان باشگاه کرده‌ام و دیگر نمی‌توانم در این باشگاه به فعالیت خود ادامه دهم. به اندازه کافی در داماش مشکلات را تحمل کردم و دیگر شرایط برای ادامه همکاری وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش آیا استعفای خود را به صورت کتبی ارایه کرده‌اید یا این موضوع را شفاهی اعلام کرده‌اید، گفت: من کتبا استعفا کرده‌ام و دیگر به باشگاه نخواهم رفت. مشکلات زیادی در این فوتبال وجود دارد و در این باره هم به اندازه کافی صحبت کرده‌ایم ولی اثری نداشت.

عابدینی در حالی استعفای خود را ارایه کرده است که از چند روز پیش قوه قضائیه باشگاه داماش را برای فروش به مزایده گذاشته است.

تیم فوتبال داماش گیلان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال برابر پرسپولیس تهران با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. امیر عابدینی در پی این باخت امروز شنبه استعفای خود را اعلام کرده است.