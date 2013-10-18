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۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

ترافیک سنگین در جاده چالوس

ترافیک سنگین در جاده چالوس

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک سنگین در جاده کرج - چالوس خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ رضا سلبی اعلام كرد: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارت تصویری‌، سامانه‌های هوشمند ترافیک شمار برخط و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور در حال حاضر در دو محور هراز و کندوان به صورت مقطعی شاهد بار ترافیکی هستیم.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: هم اکنون در محور هراز از محدوده نارنجستان تا تونل شماره 3 و در محور کندوان در گردنه بار ترافیکی نیمه سنگین حاکم است. همچنین محور کرج به سمت چالوس در محدوده مرزن آباد بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت و محدودیتهای تردد گفت از ساعت 13 امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در محور کندوان از کرج به سمت چالوس و در محور هراز از رودهن به سمت آمل ممنوع خواهد بود و از این ساعت هر دو محور به سمت تهران یک طرفه خواهد بود.

کد مطلب 2157453

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