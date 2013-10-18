به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر جمعه در نشست بررسی مشکلات بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اضافه کرد: در اصل اجرای طرح پزشک خانواده مشکلی وجود ندارد اما ایرادات بسیاری در نحوی اجرای آن وجود دارد و در این میان تعطیلی طرح پزشک خانواده در شرایط کنونی آسیب پذیر است.
جان بابایی با انتقاد از نحوه توزیع و استقرار مراکز تخصصی درمانی و بیمارستانی در شرق و غرب استان اظهار داشت: مطمئناٌ شبیه مراکز شرق استان در غرب مازندران نیز احداث و ایجاد خواهد شد.
چهار میلیارد تومان برای فاز دوم بیمارستان نوشهر نیاز است
وی در خصوص تنها بیمارستان دولتی شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز دوم این بیمارستان اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به معوقه ماندن حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان ها گفت: جذب افراد بدون ردیف بودجه ای باعث بدهی در شبکه بهداشت و درمان استان شده است.
جان بابایی گفت: جذب افراد بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه ای باعث شده تا پرداخت حقوق و مزایای این افراد از محل درآمدی صورت بگیرد و همین باعث بدهی و کمبود بودجه در شبکه و بهداشت و درمان استان شده است.
وی با اشاره به تخصیص 230 میلیارد تومانی اعتبارات به حوزه سلامت و درمان استان اظهار داشت: برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیز نیازمند 60 تا 70 میلیارد دیگر علاوه بر این اعتبار تخصیصی است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بیان آنکه فقط این دانشگاه متولی حوزه سلامت و درمان استان نیست تصریح کرد: تنها 25 درصد حوزه سلامت استان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است و 75 درصد دیگر در حوزه غیر دانشگاه متولی دارد.
وی با رد برخی اظهارات مسئولان محلی و شهرستانی در خصوص اختصاص تجهیزات جداگانه برای تمامی شهرهای استان خاطرنشان کرد: مسوولین شهری و محلی از نگاه تعصبی و بخشی نگری پرهیز کنند.
جان بابایی افزود: مدیریت استان بر اساس شاخص های سلامت و درمانی هر شهرستان مبادرت به توزیع و تخصیص می نماید و نیازمند ان نیست تا امکانات پیشرفته درمانی د هر شهرستان مستقر شود بلکه در فضای تعامل شهرهای همجوار بایستی از امکانات یکدیگر استفاده کنند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فارغ التحصیلان پزشکی در استان مازندران عنوان داشت: از سال آینده فقط از فارغ التحصیلان بومی در سطح استان استفاده خواهد شد و این فارغ التحصیلان برای فعالیت و خدمت از شهر خود خارج نخواهند شد.
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