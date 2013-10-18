به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر جمعه در نشست بررسی مشکلات بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اضافه کرد: در اصل اجرای طرح پزشک خانواده مشکلی وجود ندارد اما ایرادات بسیاری در نحوی اجرای آن وجود دارد و در این میان تعطیلی طرح پزشک خانواده در شرایط کنونی آسیب پذیر است.

جان بابایی با انتقاد از نحوه توزیع و استقرار مراکز تخصصی درمانی و بیمارستانی در شرق و غرب استان اظهار داشت: مطمئناٌ شبیه مراکز شرق استان در غرب مازندران نیز احداث و ایجاد خواهد شد.

چهار میلیارد تومان برای فاز دوم بیمارستان نوشهر نیاز است

وی در خصوص تنها بیمارستان دولتی شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز دوم این بیمارستان اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به معوقه ماندن حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان ها گفت: جذب افراد بدون ردیف بودجه ای باعث بدهی در شبکه بهداشت و درمان استان شده است.