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۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

جان بابایی:

یازده میلیارد تومان برای زیرساختهای طرح پزشک خانواده در مازندران هزینه شده‌است

یازده میلیارد تومان برای زیرساختهای طرح پزشک خانواده در مازندران هزینه شده‌است

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به طرح پزشک خانواده اظهار داشت: ما از ابتدا با نحوه اجرای طرح پزشک خانواده مخالف بودیم اما برای ایجاد زیر ساخت های این طرح بالغ بر 11 میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر جمعه در نشست بررسی مشکلات بیمارستان شهید بهشتی نوشهر اضافه کرد: در اصل اجرای طرح پزشک خانواده مشکلی وجود ندارد اما ایرادات بسیاری در نحوی اجرای آن وجود دارد و در این میان تعطیلی طرح پزشک خانواده در شرایط کنونی آسیب پذیر است.
 
جان بابایی با انتقاد از نحوه توزیع و استقرار مراکز تخصصی درمانی و  بیمارستانی در شرق و غرب استان اظهار داشت: مطمئناٌ شبیه مراکز شرق استان در غرب مازندران نیز احداث و ایجاد خواهد شد.
 
چهار میلیارد تومان برای فاز دوم بیمارستان نوشهر نیاز است
 
وی در خصوص تنها بیمارستان دولتی شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز دوم این بیمارستان اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.
 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به معوقه ماندن حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان ها گفت: جذب افراد بدون ردیف بودجه ای باعث بدهی در شبکه بهداشت و درمان استان شده است.
 
جان بابایی گفت: جذب افراد بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه ای باعث شده تا پرداخت حقوق و مزایای این افراد از محل درآمدی صورت بگیرد و همین باعث بدهی و کمبود بودجه در شبکه و بهداشت و درمان استان شده است.
 
وی با اشاره به تخصیص 230 میلیارد تومانی اعتبارات به حوزه سلامت و درمان استان اظهار داشت: برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیز نیازمند 60 تا 70 میلیارد دیگر علاوه بر این اعتبار تخصیصی است.
 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بیان آنکه فقط این دانشگاه متولی حوزه سلامت و درمان استان نیست تصریح کرد: تنها 25 درصد حوزه سلامت استان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است و 75 درصد دیگر در حوزه غیر دانشگاه متولی دارد.
 
وی با رد برخی اظهارات مسئولان محلی و شهرستانی در خصوص اختصاص تجهیزات جداگانه برای تمامی شهرهای استان خاطرنشان کرد: مسوولین شهری و محلی از نگاه تعصبی و بخشی نگری پرهیز کنند.
 
جان بابایی افزود: مدیریت استان بر اساس شاخص های سلامت و درمانی هر شهرستان مبادرت به توزیع و تخصیص می نماید و نیازمند ان نیست تا امکانات پیشرفته درمانی د هر شهرستان مستقر شود بلکه در فضای تعامل شهرهای همجوار بایستی از امکانات یکدیگر استفاده کنند.
 
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فارغ التحصیلان پزشکی در استان مازندران عنوان داشت: از سال آینده فقط از فارغ التحصیلان بومی در سطح استان استفاده خواهد شد و این فارغ التحصیلان برای فعالیت و خدمت از شهر خود خارج نخواهند شد.
 

 

کد مطلب 2157489

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