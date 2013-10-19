"اندیشه سیاسی اسلام" برجسته ترین موضوع دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جهان بین، مسئول کمیته دانشگاهی دومین کنگره علوم انسانی اسلامی با اشاره به برگزاری 15 نشست تخصصی قبل از برگزاری دومین کنگره علوم انسانی اسلامی گفت: مقالات علمی- پژوهشی با جهت گیری علوم انسانی اسلامی مد نظر تیم داوری برای انتخاب مقالات برتر است. از لحاظ شاخص ها نیز یک مقاله علمی- پژوهشی باید دارای مولفه های نوآوری و مسئله محوری بوده و از پرداختن به موضوع محوری بری باشند.

جهان بین در ادامه گفت: همچنین در تنظیم مقالات ارسالی باید به خلاء های موجود درعلوم انسانی از حیث انتخاب روش، سطح مطالب و بیان مسائل توجه ویژه داشته و نیز به فوریت راهکارهای ارائه شده در راستای گره گشایی مسائل نیز توجه کرد.

وی با اشاره به همکاری حدود 50 مرکز دانشگاهی و حوزوی با مسئولین کنگره دوم علوم انسانی اسلامی تأکید کرد: امسال سطح همکاری مراکز دانشگاهی به مراتب بیش از کنگره اول بوده است تاجایی که در راستای پیشبرد اهداف ما، 15 مرکز دانشگاهی دولتی نسبت به سال قبل به مجموعه اضافه شده اند.

مسئول کمیته دانشگاهی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اضافه کرد: با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کانون اندیشه جوان و اندیشکده برهان برگزاری 15 نشست تخصصی دردانشگاه های منتخب قبل از زمان برگزاری کنگره دوم برنامه ریزی شده است که براین اساس شنبه گذشته یک کرسی آزاد اندیشی با حضور 6 نفر از اساتید برجسته حوزه شهر سازی و معماری با عنوان"شهر اسلامی" در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

وی با اشاره به طرح ریزی سه نشست در محل دانشگاه تهران از برگزاری نشستی با عنوان"مکتب آزاد اندیشی" در تاریخ یکشنبه 28 مهر از ساعت 14 الی 18 در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: ارائه اولین جایزه جهانی به برجسته ترین نظریه پردازان علوم انسانی نیز از ویژگی های منحصر به فرد کنگره دوم به شمار می آید.