120 هزار مبتلا به ایدز در کشور تا 3 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود نبوی در جلسه ای که با حضور خانم پروفسور اولیلا، مشاور وزرات بهداشت و رفاه کشور فنلاند و مدرس کارگاه بین المللی ارتقای سلامت سازمان بهداشت جهانی برگزار شد، افزود: در حال حاضر تعداد بیماران مبتلا به ایدز طبق آمار رسمی بیش از 21 هزار نفر است ولی برآوردها نشان می دهد نزدیک به 100 هزار بیمار مبتلا به HIV در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که طی 3 سال آینده این تعداد در آمارها به 120 هزار نفر برسند.

نبوی افزود: 56 درصد از این افراد در ایران بر اثر تزریق و اعتیاد به ایدز مبتلا شده اند ولی هم اکنون روند شیوع ایدز در کشور از مدل تزریق به مدل مخاطرات روابط جنسی تغییر یافته است به طوری که میزان انتقال ایدز از طریق تزریق از 90 درصد به 56 درصد کاهش یافته است.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما در برنامه سوم 5 ساله استراتژیک مقابله مستقیم با ایدز قرار دارد که از سال 89 آغاز شده و تا سال 93 ادامه خواهد یافت.

نبوی ارائه خدمات پیشگیری، مشاوره و آزمایش رایگان را سه رکن اساسی این برنامه اعلام کرد.

اولین مورد ابتلا به ایدز در کشور در سال 1366 گزارش شد.

پروفسور اولیلا برای آشنایی با اقدامات بهداشتی، درمانی کشورمان در زمینه ارتقای سلامت و بازدید از چند مرکز بهداشتی و برگزاری چند کارگاه در این زمینه به کشورمان سفر کرده است.