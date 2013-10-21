به خاطر دوستم به بیمارستان روانی رفته بودم/ قصد بازگشت به تراکتور را ندارم

قاسم دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبرهایی که در مورد بستری شدنش در بیمارستان روانی مطرح شده است،گفت: دلیلی نمی‌بینم این مسئله را تکذیب کنم. اما مشکل اینجاست که بازیکنان پرسپولیس و استقلال کاملا زیر ذره بین هستند و هر حرکتی کنند خیلی سریع خبرساز می شود. من آن روز برای بستری کردن یکی از دوستانم به بیمارستان روانی رفته بودم و خودم مشکلی از نظر روانی ندارم و به قول خودتان روانی نیستم!

وی ادامه داد: کمی ناراحت هستم و دلیل آن بیماری مادرم است. شاید به این دلیل هفته گذشته حال خوشی نداشتم و باعث شد چنین شایعه‌ای برایم ساخته شود. به هر حال هر فردی در زندگی اش مشکلاتی دارد اما باور کنید در آن روز برای بستری کردن دوستم به بیمارستان رفته بودم.

هافبک پرسپولیس که شایعه انتقالش به تراکتورسازی در نیم فصل هم مطرح می شود ضمن تکذیب آن افزود: به هیچ وجه چنین تصمیمی ندارم. وقتی با کلی جنجال به پرسپولیس آمده‌ام چرا باید دوباره برگردم. وقتی الان 20 هستی به نمره کمتر فکر نمی کنی. هم مسوولان پرسپولیس و هم کادر فنی و خودم سختی زیادی کشیدیم تا بتوانم در این فصل به پرسپولیس بیایم و الان به جابجایی فکر نمی کنم. من با کلی جنجال به پرسپولیس آمده ام و دوست ندارم پیراهن این تیم را به راحتی از دست بدهم.

دهنوی در ادامه با دلخوری از بازی نکردنش در بازی های هفته های گذشته پرسپولیس گفت: مطمئنا از این مسئله ناراحتم. کسی نمی تواند از نیمکت نشینی راضی باشد. این به صلاحدید سرمربی مربوط می شود و باید دید آقای دایی در این مورد چه نظری دارد. من تمام تلاشم را می کنم تا جزو مهره های ثابت پرسپولیس باشم و بعد از آن تصمیم گیرنده کادرفنی است.

وی یکی از دلایل کیفیت نامطلوب عملکردش در دیدارهای گذشته پرسپولیس را به پست خود مرتبط دانست و در ادامه گفت: این تصمیم کادر فنی است اما صادقانه بگویم از پست جدیدم راضی نیستم و دلیل نیمکت نشینی و عدم دعوت به تیم ملی را همین مسئله می دانم.