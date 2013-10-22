به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى كميته ملى پارالمپيک، دو ملى پوش جوان تيم دو و ميدانى پرچم كاروان ورزشى ايران را در مراسم افتتاحيه پاراآسيايى جوانان حمل خواهند كرد.



فائزه كرمانى ملى پوش 17 ساله تيم دووميدانى جوانان از اصفهان، نايب قهرمان جهان در مسابقات 2011 دوبى در رشته پرتاب نيزه و نفر سوم جهان در مسابقات 2012 چک در رشته پرتاب نيزه، پرچم كشورمان را حمل خواهد كرد. كرمانى در مواد پرتاب نيزه و وزنه در اين مسابقات حضور دارد.



مهدى هاشم‌زاده، ملى پوش 19 ساله دو و ميدانى جوانان از تبريز هم قهرمان و دارنده مدال طلاى مسابقات جهانى جوانان 2011 دوبى در رشته پرتاب ديسک و 3 مدال نقره پرتاب ديسک در پاراآسيايى جوانان 2009 ژاپن است.

مراسم افتتاحيه سومين دوره بازی‌هاى پاراآسيايى جوانان، شنبه چهارم آبان ماه جارى از ساعت 19:30 به وقت محلى در كوالالامپور آغاز خواهد شد.



مسابقات پاراآسيايى جوانان از چهارم آبان‌ماه با شركت 1453 ورزشكار از 30 كشور آسيايى در 14 رشته به ميزبانى مالزى آغاز می‌شود.



كاروان 120 نفره ورزش ایران متشكل از 74 ورزشكار در 9 رشته ورزشى اين دوره از بازی‌ها حضور خواهد داشت.



پاراآسيايى جوانان 8 آبان ماه به پايان می‌رسد.

