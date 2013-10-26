به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه، کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده مراسم رژه را انجام دادند. کاروان ایران با نام "غدیر" نیز به پرچمداری فائزه کرمانی و مهدی هاشم زاده در سالن رژه رفت.



با پخش سرود ملی و اجرای موسیقی محلی این کشور، کشورهای شرکت کننده معرفی شدند و از نماد این مسابقات که آهوی بومی مالزی بود، رونمایی شد.



داتو زینال ابوزرین، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا از سخنرانان این مراسم بود و پیام فیلیپ کریون، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک، را قرائت کرد. وی به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت.



سخنرانی مسئول برگزاری مسابقات، آتشبازی، به اهتزاز درآمدن پرچم سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان و روشن شدن مشعل مسابقات، از دیگر برنامه های این مراسم بود.



بازی‌های پاراآسیایی جوانان مالزی از 4 تا 8 آبان ماه با حضور حدود 1500 ورزشکار از 30 کشور آسیایی با شعار "زمانی که احساسات اوج می‌گیرد، آرزوها تحقق می‌یابد، دوستی‌ها تقویت می‌شود" برگزار خواهد شد.



رقابتهای این رویداد ورزشی در 14رشته ورزشی تیراندازی با کمان، بوچیا، شنا، بدمینتون، تنیس با ویلچر، شطرنج، وزنه‌بردارى، گلبال، بولینگ، بسکتبال با ویلچر، تنیس با ویلچر، جودو و والیبال نشسته برگزار می‌شود.



ایران نیز در 9 رشته دوومیدانی (زنان و مردان)، وزنه‌برداری (مردان)، شنا (مردان)، بسکتبال با ویلچر (مردان)، والیبال نشسته (مردان)، بوچیا (مردان و زنان) و تنیس روی میز (مردان و زنان)، گلبال (مردان و زنان) و جودو در مسابقات شرکت کرده است. دور پیشین این رقابت‌ها سال 2009 در کشور ژاپن و در 5 رشته ورزشی برگزار شد و ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.