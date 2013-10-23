اقتدار نیروهای مسلح اجازه هرگونه خودنمایی را از دشمنان نظام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش در پادگان ابوذر شهرستان سرپل ذهاب، اظهار داشت: به حول و قوه الهی امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در آمادگی کامل به سر می برند و آمادگی این را دارند تا به هر نوع تهدید و تحرک دشمنان پاسخ کوبنده و دندان شکنی بدهند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی با تکیه بر دانش بومی به پیشرفته ترین سلاح های دفاعی مجهز و آماده جانفشانی در راه انقلاب و دستاوردهای ارزشمند آن هستند.

سرتیپ پوردستان در ادامه با اشاره به تشکیل تیپ 71 پیاده مکانیزه ، گفت: این تیپ یکی از یگان هایی بود که بنابر ضرورت های عملیاتی و در طول جنگ تحمیلی تشکیل شد و در دوران دفاع مقدس منشا برکات و خدمات بسیاری بود.



وی همچنین با اشاره به استقرار سرلشکر خلبان شهید شیرودی در پادگان ابوذر یادآور شد: این شهید والامقام در پادگان ابوذر ساکن بود و از این نقطه سوار بر مرکب خود به مقابله و جنگ دشمنان بعثی می رفت.



فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از زحمات امیر "علی جلیلیان پور" فرمانده سابق تیپ 71 پیاده مکانیزه مستقل ارتش قدردانی و وی را یکی از سربازان رشید اسلام و انقلاب معرفی کرد که در دوران دفاع مقدس رشادت های فراوانی از خود نشان داد.



امیر پوردستان با تاکید بر اینکه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، تلاش ها و زحمات جلیلیان پور را فراموش نخواهد کرد، گفت: بطور حتم این سرباز فداکار انقلاب همچنان تجارب خود را در اختیار ارتش و نیروهای مسلح قرار خواهد داد.



وی همچنین از سرهنگ ساسان مومنی فرمانده جدید تیپ 71 پیاده مکانیزه مستقل به عنوان یکی از افسرانی نام برد که مدارج شغلی را با موفقیت طی کرده و امروز با مدرک دکتری در سمت فرماندهی خدمت می کند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات امیر "علی جلیلیان پور" ، سرهنگ "ساسان مومنی" به عنوان فرمانده جدید تیپ 71 پیاده مکانیزه مستقل معرفی شد.