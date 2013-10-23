به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت رسمي تيم فوتبال رسانه ورزش،(http://resanehvarzesh.com/) اين ديدار با دعوت تيم فوتبال سفيران کشورهاي خارجي ساعت 15 روز پنجشنبه دوم آبان ماه و همزمان با روز عيد سعيد غدير خم در زمين دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار خواهد شد.



تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در رويدادها و ديدارهاي خيريه به ميدان مي رود، پيش از اين نيز ديدارهاي خيريه اي در شهرها و استان هاي مختلف برگزار کرده بود. این تیم همچنین یکی از تیم های شرکت کننده در رده سنی 40 سال جام مرحوم یونس شکوری است.



براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است در ترکيب تيم سفيران کشورهاي خارجي بازيکنان پيشين تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس از جمله علي اصغر مديرروستا، محسن گروسي، کريم باقري، فرشيد کريمي و ... به ميدان بروند. تیم فوتبال خبرنگاران ، گزارشگران و عکاسان ورزشی ششمین سال فعالیت خود را پشت سرمی گذارد.

